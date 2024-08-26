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Революция в генетике: как SPARXS меняет подход к исследованию заболеваний

Российские учёные представили инновационную технологию анализа ДНК
1:04
Здоровье

Российские ученые предложили инновационный метод для диагностики генетических заболеваний, который существенно ускоряет анализ ДНК. Согласно исследованию, опубликованному на платформе Science, новая технология позволяет анализировать отдельные молекулы ДНК в тысячу раз быстрее, чем существующие методы.

Российские учёные представили инновационную технологию анализа ДНК
Фото: PxHere is licensed under CC0

Ранее исследование ДНК на молекулярном уровне было длительным и требовало значительных ресурсов, растягиваясь на годы и даже десятилетия.

Но теперь биофизики из Delft University of Technology и Leiden University представили новый подход, получивший название SPARXS (высокопроизводительный параллельный анализ отдельных молекул для быстрого исследования пространства последовательностей). Разработка включала объединение двух ранее независимых технологий и решение сложных задач, связанных с обработкой больших объемов данных. Благодаря этому учёные смогли создать более эффективную и быструю систему анализа генетической информации.

Уточнения

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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