Революция в генетике: как SPARXS меняет подход к исследованию заболеваний

Российские ученые предложили инновационный метод для диагностики генетических заболеваний, который существенно ускоряет анализ ДНК. Согласно исследованию, опубликованному на платформе Science, новая технология позволяет анализировать отдельные молекулы ДНК в тысячу раз быстрее, чем существующие методы.
Ранее исследование ДНК на молекулярном уровне было длительным и требовало значительных ресурсов, растягиваясь на годы и даже десятилетия.
Но теперь биофизики из Delft University of Technology и Leiden University представили новый подход, получивший название SPARXS (высокопроизводительный параллельный анализ отдельных молекул для быстрого исследования пространства последовательностей). Разработка включала объединение двух ранее независимых технологий и решение сложных задач, связанных с обработкой больших объемов данных. Благодаря этому учёные смогли создать более эффективную и быструю систему анализа генетической информации.
Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов.
Осень — время, когда природа дарит нам изобилие овощей и фруктов, среди которых особое место занимают баклажаны.