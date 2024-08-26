Революция в генетике: как SPARXS меняет подход к исследованию заболеваний

Российские учёные представили инновационную технологию анализа ДНК

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Российские ученые предложили инновационный метод для диагностики генетических заболеваний, который существенно ускоряет анализ ДНК. Согласно исследованию, опубликованному на платформе Science, новая технология позволяет анализировать отдельные молекулы ДНК в тысячу раз быстрее, чем существующие методы.

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Ранее исследование ДНК на молекулярном уровне было длительным и требовало значительных ресурсов, растягиваясь на годы и даже десятилетия.

Но теперь биофизики из Delft University of Technology и Leiden University представили новый подход, получивший название SPARXS (высокопроизводительный параллельный анализ отдельных молекул для быстрого исследования пространства последовательностей). Разработка включала объединение двух ранее независимых технологий и решение сложных задач, связанных с обработкой больших объемов данных. Благодаря этому учёные смогли создать более эффективную и быструю систему анализа генетической информации.

Уточнения

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов.