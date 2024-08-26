Биолог предупреждает: после 44 лет алкоголь становится опаснее

Для человека в возрасте после 44-х лет алкоголь становится ещё вреднее

После 44-х лет алкоголь становится более вредным для организма, потому что метаболизм начинает замедляться.

Фото: flickr.com by Энджи Гарретт, CC BY 2.0

Ученые обнаружили так называемые "гребни старения": первый наступает в 44 года, второй — в 60 лет. Эти ключевые этапы сопровождаются значительными молекулярными изменениями в организме, что ведет к ухудшению его способности справляться с токсинами.

Кандидат биологических наук Екатерина Суркова объяснила, что человеческий организм вырабатывает ферменты, которые нейтрализуют алкоголь и выводят его остатки. Однако с возрастом, начиная с 44-х лет, этот процесс замедляется. Это значит, что токсины остаются в организме дольше, причиняя больше вреда, особенно печени. В этом возрасте алкоголь также оказывает негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, мозг и значительно увеличивает риск онкологических заболеваний.

Снижение активности ферментов затрагивает не только метаболизм алкоголя, но и кофеина. Если после кофе у вас учащается сердцебиение и возникает дрожь в руках, это сигнал уменьшить потребление.

Эксперты подчеркивают, что генетика и образ жизни влияют на вероятность развития возрастных заболеваний. Регулярные медицинские осмотры, забота о здоровье и своевременные прививки могут помочь отсрочить старение и минимизировать его последствия.

В исследовании, посвящённом "гребням старения", приняли участие 108 человек в возрасте от 25 до 74 лет. Добровольцы сдавали биоматериалы каждые 3-6 месяцев, а период наблюдения длился от 1,7 до 6,8 лет.

Уточнения

Алкого́льные напи́тки (также спиртные напитки, спиртное) — напитки, содержащие этиловый спирт. Существует множество разновидностей спиртных напитков, большинство из них производят брожением. Алкогольные напитки используются также для приготовления коктейлей и при приготовлении пищи: в маринадах, рагу, фруктовых десертах и других блюдах.