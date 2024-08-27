Новые вирусы: кто претендует на роль болезни Х

Болезнь Х: новый вызов человечеству

5:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Какую угрозу таит за собой загадочное название "болезнь Х"? Может ли она быть в 20 раз страшнее коронавируса, как утверждают некоторые эксперты? Как мир готовится к новой возможной пандемии, и хватит ли строгих карантинных мер, чтобы её остановить?

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Что означает "Х"



Термин "болезнь Х" завораживает умы и провоцирует конспирологов на самые смелые догадки. Однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) преследовала совсем иную цель, когда вводила этот термин.

"Концепция болезни Х была предложена учёными более 10 лет назад. В 2018 году ВОЗ начала активно обсуждать, как мировому сообществу подготовиться к возможным будущим эпидемиям. Именно тогда термин стал официальным и привлёк внимание. Но общественность тогда не восприняла его всерьез", — объясняет доктор биологических наук, профессор, академик РАН Сергей Нетёсов.

Но пандемия коронавируса показала, что мир оказался к ней совершенно не готов. В первые месяцы не хватало ни масок, ни тест-систем, ни вакцин. Стандарты карантинных мер также варьировались от страны к стране, пишет "ТАСС Наука".

ВОЗ не смогла скоординировать усилия глобально. Если в Китае выбрали жёсткий локдаун, то в России применяли комплексный подход: вакцинация, разработка терапевтических схем и бесплатное снабжение лекарствами. Этот подход оказался более эффективным. Российские специалисты уверены: именно согласованные действия и единые стандарты смогут смягчить возможную угрозу болезни Х.

Готов ли мир к новой пандемии?



Можно ли сказать, что сегодня мы готовы к болезни Х? Увы, нет. ВОЗ лишь напоминает миру о необходимости подготовки, но конкретных шагов пока не видно.

Откуда ждать угрозу?



Ученые пристально следят за вирусами, которые обладают высокой изменчивостью. Основная угроза — вирусы с РНК-геномом, которые склонны к мутациям. Коронавирус с его 2%-й смертностью — лишь один из многих. Но есть и более опасные вирусы, с летальностью до 60%.

"Например, вирус Эбола, смертность которого достигает 88%. К счастью, он не распространяется воздушно-капельным путем. Но если он мутирует и станет передаваться как грипп, эпидемия будет глобальной", — говорит Сергей Нетёсов.

Также под пристальным вниманием вирус H5N1, или птичий грипп, который имеет летальность до 40%. Пока он опасен только при контакте с птицами, но есть риск, что он может мутировать и начать передаваться от человека к человеку.

Кандидаты на "болезнь Х"



Помимо известных вирусов, как полагают учёные, основная угроза исходит и от новых патогенов, в особенности тех, что передаются от животных. Риск межвидового перехода возрастает из-за антропогенной деятельности. Исследования, где в лабораториях объединяют свойства разных вирусов, также вызывают беспокойство.

Когда пора бояться?



Четыре ключевых фактора могут сделать новый вирус особенно опасным: способность к быстрому распространению, высокий уровень патогенности, проникновение через естественные барьеры организма и умеренная смертность. Именно последний фактор, как ни странно, может позволить вирусу стать массовым, так как он будет передаваться до появления тяжёлых симптомов.

"Вирус с высокой смертностью быстро исчерпывает себя, так как заражённые не успевают его передать. Для эпидемии нужен вирус, который не сразу убивает", — поясняет профессор Дмитрий Кулиш из Сколковского института науки и технологий.

Вирусы и законы природы



Есть определённые закономерности: высоколетальные вирусы редко бывают очень заразными, и наоборот. Например, вирус ВИЧ опасен, но передается не воздушно-капельным путем. А грипп, хотя и быстро распространяется, редко приводит к смерти.

Как готовятся к "болезни Х"?



ВОЗ и учёные активно изучают вирусы животных, создавая библиотеки данных. Это позволяет заранее оценить возможные угрозы. Лабораторные исследования и биоинформатика помогают прогнозировать мутации.

Однако подобные исследования несут риск создания искусственно усиленных вирусов, как это произошло в Бостонском университете, где был создан гибрид COVID-19 с летальностью 80%.

"Исследования, направленные на усиление вирусных свойств, должны проводиться с высокой осторожностью. Эти эксперименты могут привести к непредсказуемым последствиям, если меры безопасности будут нарушены", — предупреждает Сергей Нетёсов.

Будет ли болезнь Х естественной или искусственно созданной, готовиться к ней нужно уже сейчас.

Ключевую роль в защите от новой пандемии могут сыграть векторные вакцины, основанные на "прирученных" вирусах. Эти вакцины вызывают иммунный ответ, но безопасны для человека. Важно разработать единую систему реагирования, чтобы при необходимости оперативно производить вакцины и средства диагностики.

"Только комплексная подготовка и международное сотрудничество могут обезопасить человечество от болезни Х", — подытоживает академик РАН Александр Гинцбург.

Уточнения

Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток. Вирусы поражают все типы организмов, от растений и животных до бактерий и архей (вирусы бактерий обычно называют бактериофагами). Обнаружены также вирусы, способные реплицироваться только в присутствии других вирусов (вирусы-сателлиты).