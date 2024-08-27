Опасные последствия диабета у беременных: что делать, чтобы их избежать

Многие будущие мамы сталкиваются с гестационным сахарным диабетом во время беременности. Как повышение уровня сахара в крови может повлиять на развитие ребенка, какие опасности грозят матери и как можно минимизировать риски? Об этом в интервью Газете.Ru рассказала эндокринолог, диетолог, гастроэнтеролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук, Виктория Гончар,
— Что такое гестационный сахарный диабет?
— Гестационный сахарный диабет (ГСД) — это тип диабета, который возникает у беременных и проявляется повышением уровня сахара (глюкозы) в крови. Особенность ГСД в том, что его симптомы часто скрыты, что затрудняет диагностику. Обычно это заболевание встречается у женщин, у которых до беременности не было диабета.
С каждым годом проблема ГСД становится более актуальной. В России, например, 15 лет назад ГСД диагностировали у 4% беременных, а сейчас этот показатель вырос до 7%.
— Как диагностируется гестационный диабет?
— Диагностировать ГСД можно несколькими способами. Один из них — измерение уровня сахара натощак. У беременных этот показатель ниже нормы, так как организм расходует больше ресурсов на развитие плода. Уровень сахара выше 5,1 ммоль/л свидетельствует о ГСД, а при превышении 7,2 ммоль/л уже диагностируется сахарный диабет.
Еще один метод — пероральный глюкозотолерантный тест (ПТГТ). Его проводят между 24 и 28 неделями беременности, измеряя уровень сахара после нагрузки глюкозой.
— Какие риски ГСД несёт для ребенка?
— Основная угроза — это макросомия, при которой ребенок набирает избыточный вес из-за повышенного уровня инсулина, вырабатываемого его поджелудочной железой. Макросомия может осложнять роды и увеличивает риск травм как для ребенка, так и для матери.
Кроме того, дети, рождённые от матерей с ГСД, чаще страдают гипогликемией, проблемами с дыханием и имеют повышенные шансы на развитие ожирения и диабета 2-го типа в будущем.
— Какие риски диабет несет для матери?
— Основная угроза — это переход ГСД в диабет 2-го типа. У 10% женщин диагноз ставят сразу после родов, а у других болезнь может развиться в течение следующих пяти лет. Также ГСД повышает риск преждевременных родов и преэклампсии.
— Что вызывает гестационный диабет?
— Основная причина — гормональная перестройка, которая снижает чувствительность клеток к инсулину. Также существуют факторы риска, такие как лишний вес, недостаток физической активности, неправильное питание и возраст старше 35 лет.
Однако даже при отсутствии факторов риска гестационный диабет может возникнуть, что делает его трудно предсказуемым.
— Как лечится гестационный диабет?
— ГСД невозможно вылечить — после родов он либо проходит, либо превращается в диабет 2-го типа. Однако правильная диета часто помогает поддерживать уровень сахара в норме. Например, нужно исключить сладкое, мучное, фрукты с высоким гликемическим индексом и жирную пищу.
Если диеты недостаточно, врач может назначить инсулинотерапию. После родов лечение обычно прекращают, но необходимо следить за уровнем сахара в крови.
Са́харный диабе́т бере́менных (гестацио́нный са́харный диабе́т) — это заболевание, характеризующееся гипергликемией, выявленное на фоне беременности, но не соответствующее критериям манифестного (впервые выявленного) сахарного диабета.
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