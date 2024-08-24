Врач признал риск завоза в Россию передающейся воздушно-капельным путём оспы обезьян

В России было семь случаев оспы обезьян, сообщил врач Андрей Осипов

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Оспа обезьян перестала быть прерогативой приверженцев нетрадиционных сексуальных отношений — теперь она передаётся и воздушно-капельным путём, сообщил заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Фото: Pexels by Oleksandr P, PDM

"Сейчас ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян, потому что уже более 112 стран имеют случаи заболевания. Есть летальные случаи, особенно тяжело оспу переносят дети до четырёх лет и лица с хроническими заболеваниями", — пояснил он.

В России первый случай завоза отмечен в 2022 году, а после — только в июне 2024 года. Всего болели семь человек, трое из них лечились в Домодедовской больнице.

"Заболевание протекает с высокой температурой до 40 градусов, болью суставов, увеличением лимфоузлов, кашлем, обильными высыпаниями. Возможно осложнение в виде поражения сердца и головного мозга", — добавил собеседник издания.

Риск завоза инфекции в Россию сохраняется, но болезнь поддаётся лечению, успокоил он. Кроме того, разработаны вакцина и лекарство, правда, они пока не введены в гражданский оборот, заключил Осипов.

Уточнения

О́спа обезья́н (англ. Monkeypox, сокращённо — Mpox, известна также как «африканская оспа») — инфекционное заболевание животных и человека, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы.