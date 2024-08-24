Врач признал риск завоза в Россию передающейся воздушно-капельным путём оспы обезьян

Оспа обезьян перестала быть прерогативой приверженцев нетрадиционных сексуальных отношений — теперь она передаётся и воздушно-капельным путём, сообщил заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов интернет-изданию "Подмосковье сегодня".
"Сейчас ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян, потому что уже более 112 стран имеют случаи заболевания. Есть летальные случаи, особенно тяжело оспу переносят дети до четырёх лет и лица с хроническими заболеваниями", — пояснил он.
В России первый случай завоза отмечен в 2022 году, а после — только в июне 2024 года. Всего болели семь человек, трое из них лечились в Домодедовской больнице.
"Заболевание протекает с высокой температурой до 40 градусов, болью суставов, увеличением лимфоузлов, кашлем, обильными высыпаниями. Возможно осложнение в виде поражения сердца и головного мозга", — добавил собеседник издания.
Риск завоза инфекции в Россию сохраняется, но болезнь поддаётся лечению, успокоил он. Кроме того, разработаны вакцина и лекарство, правда, они пока не введены в гражданский оборот, заключил Осипов.
О́спа обезья́н (англ. Monkeypox, сокращённо — Mpox, известна также как «африканская оспа») — инфекционное заболевание животных и человека, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы.
Обрезка растений осенью — важное и необходимое мероприятие для многих садоводов. Она помогает растениям подготовиться к зиме, формирует их будущий облик. Но не для всех цветов осенняя стрижка будет полезной.