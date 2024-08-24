Раскрыты тяжкие последствия употребления запрещённых БАДов с маркетплейсов

Терапевт Омарова предупредила об отрыжке после употребления запрещённых БАДов

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Роскачество обнаружило на маркетплейсах БАДы с запрещёнными веществами, сообщило РИА Новости. Эксперты ведомства нашли в добавках такие опасные ингредиенты, как включённую в список наркотиков коку и перец опьяняющий кава-кава, а также некоторые рецептурные фармпрепараты.

Фото: www.flickr.com by Адам, CC BY 2.0

Врач-терапевт Видновской клинической больницы Зумруд Омарова рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня", чем опасны такие БАДы.

"Возможны головокружение, слабость, тошнота, отрыжки воздухом. Кроме того, если вы не замечаете эффект от препарата, значит, употребляете в пищу неоригинальные БАДы", — пояснила она.

Собеседница издания посоветовала отличать хороший БАД по качеству упаковки. Она должна надёжно защищать содержимое, обеспечивать безопасность при транспортировке, хранении и использовании медикамента, быть информативной и экологически безопасной.

"Если все пункты соблюдены, то препарат пригоден для употребления", — заключила терапевт.

Уточнения

Биологи́чески акти́вные доба́вки (БАД) к пи́ще — биологически активные вещества и их композиции, предназначенные для непосредственного приёма с пищей или введения в состав пищевых продуктов. Юридически БАД относятся к пище, лекарственными средствами не являются. БАД это форма регистрации, как и лекарства. Одни и те же вещества могут быть зарегистрированы и как БАД, и как лекарства. БАД используются как дополнительный источник биологически активных веществ (пищевых волокон, витаминов, минеральных веществ, аминокислот) для ликвидации их дефицита и оптимизации рациона.