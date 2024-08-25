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Эксперт рассказал, какие продукты заставляют тело стареть быстрее

Употребление пончиков, картошки фри, чипсов и газировки ускоряет процесс старения
2:21
Здоровье

Регулярное употребление продуктов с "пустыми калориями" и малым количеством полезных веществ может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, включая инсулинорезистентность, хронический дистресс и ускоренное старение организма. На это обратил внимание ведущий эксперт сегмента превентивная медицина рынка НТИ "ХелсНет" Андрей Мартюшев-Поклад.

Употребление пончиков, картошки фри, чипсов и газировки ускоряет процесс старения
Фото: commons.wikimedia.org by Сомиан, CC BY-SA 4.0

"Существуют продукты, которые могут вызвать дискомфорт даже у здорового человека при употреблении в большом количестве, — клетчатка, глютен и фастфуд. Они неблагоприятно действуют на организм, особенно при наличии отклонений в работе ЖКТ", — объяснил Мартюшев-Поклад в разговоре с РИА Новости.

Эти проблемы возникают из-за того, что такие продукты не обеспечивают организм необходимыми витаминами, минералами и другими элементами, которые поддерживают здоровье и функционирование всех систем. В результате нарушается обмен веществ, снижается иммунитет, ухудшается работа сердечно-сосудистой системы, нервной системы и других органов, объяснил эксперт.

Кроме того, употребление продуктов с "пустыми калориями" может привести к нарушению работы желудочно-кишечного тракта, так как эти продукты часто содержат много сахара, крахмала и искусственных добавок, которые раздражают слизистую оболочку желудка и кишечника. Это может привести к гастриту, язве, колиту и другим заболеваниям.

Также регулярное употребление продуктов с "пустыми калориями" может способствовать развитию ожирения и связанных с ним заболеваний, таких как сахарный диабет, гипертония, атеросклероз и другие. Ожирение, в свою очередь, повышает риск развития онкологических заболеваний, так как избыточный вес создаёт условия для образования свободных радикалов и мутаций клеток.

Таким образом, регулярное употребление продуктов с "пустыми калориями" может серьёзно навредить вашему здоровью и увеличить риск развития различных заболеваний. Поэтому важно следить за своим рационом и употреблять продукты, богатые витаминами, минералами и другими полезными веществами, чтобы поддерживать своё здоровье и долголетие.

Уточнения

Старение человека как и старение других организмов, — это биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса. Физиология процесса старения аналогична физиологии старения других млекопитающих, однако некоторые аспекты этого процесса, например, потеря умственных способностей, имеют большее значение для человека. Для общества в целом существенное значение имеют социальные и экономические факторы.

Бы́строе пита́ние блю́до бы́строго пита́ния, пищево́й проду́кт бы́строго приготовления, фастфу́д (англ. fast «быстрый» и food «пища») — питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи, с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола. Для общественного быстрого питания предназначены рестораны быстрого питания, иногда так же, как и само питание, называемые фастфудами.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
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