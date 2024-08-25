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Врач объяснила, почему определённой категории людей не стоит есть гречку вечером перед сном

Врач не советует есть на ночь гречку людям с заболеваниями ЖКТ
1:08
Здоровье

Гречневая крупа богата витаминами и минералами, которые благотворно влияют на работу кишечника и способствуют улучшению желчеобразования. Об этом напомнила врач-педиатр Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Регина Николаева.

Врач не советует есть на ночь гречку людям с заболеваниями ЖКТ
Фото: commons.wikimedia by Хрюша, CC BY-SA 3.0

"Нерастворимые пищевые волокна, которые входят в ее состав, стимулируют перистальтику кишечника. Это особенно полезно детям, людям пожилого возраста, чтобы регулярно кишечник очищать. Плюс способствует размножению микроорганизмов полезных, которые наш кишечник населяют", — отметила Николаева в беседе с РИА Новости.

Однако людям с проблемами желудочно-кишечного тракта не рекомендуется употреблять гречку в больших количествах перед сном, так как это может вызвать спазмы, вздутие и нарушение сна, предупредила врач.

Тем не менее, если у вас нет проблем с пищеварением, гречневая крупа может стать полезным дополнением к вашему рациону благодаря высокому содержанию витаминов, минералов и пищевых волокон, заключила специалист.

Уточнения

Гре́чка: Гречка, или греча — крупа из гречихи посевной (Fagopyrum esculentum), а также каша из этой крупы. Гречка (лат. Paspalum) — род растений семейства Злаки, не путать с гречихой (Fagopyrum) из семейства Гречишные.

Пищевари́тельный или желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ) — система органов у человека, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и лимфу и выделения из организма непереваренных остатков. Является частью пищеварительной системы человека.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Тюкалова Наталья
Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.
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