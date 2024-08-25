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У состоящих в браке пожилых мужчин здоровье намного лучше, чем у одиноких

Medicalxpress: брак — это основа благополучия и крепкого здоровья мужчин в старости
1:28
Здоровье

Канадские исследователи из Университета Торонто изучили влияние брака и социальных связей на здоровье и благополучие пожилых людей. Результаты показали, что брак положительно сказывается на здоровье пожилых мужчин.

Medicalxpress: брак — это основа благополучия и крепкого здоровья мужчин в старости
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Как пишет портал Medicalxpress, в исследовании участвовали 7641 человек в возрасте 60 лет и старше, из них 3926 мужчин и 3715 женщин. Было обнаружено, что пожилые мужчины, состоящие в браке в настоящее время или в прошлом, имеют значительно лучшее состояние здоровья по сравнению с теми, кто никогда не был женат. У таких мужчин шансы на успешное старение в два раза выше, чем у тех, кто не имеет опыта брака.

Однако для женщин результаты оказались несколько иными. Те, кто никогда не был замужем, имели в два раза больше шансов на успешное старение по сравнению с овдовевшими или разведёнными женщинами. Замужние женщины по состоянию здоровья не отличались от тех, кто не состоит в браке.

Учёные также выяснили, что на здоровье в пожилом возрасте влияют социальные связи. Люди, поддерживающие регулярные контакты с родственниками, друзьями и соседями, имеют больше шансов на успешное старение по сравнению с теми, кто находится в социальной изоляции.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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