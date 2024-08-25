Как кремовые десерты влияют на ваше здоровье

Диетолог объяснила, почему торты и пирожные вредны для здоровья

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Регулярное употребление тортов и пирожных с кремом может нанести серьезный вред здоровью. Диетолог Полина Журавлева предупредила, что трансжиры, содержащиеся в кремах и коржах таких кондитерских изделий, увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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Особенно это касается диабетиков, детей и мужчин старше 50 лет с гипертонией и атеросклерозом. Сахар в избыточных количествах способствует развитию ожирения, диабета и других болезней.

Полина рекомендует выбирать торты с натуральными ингредиентами и ограничивать их потребление в повседневной жизни, заменяя фруктами, йогуртами и домашней выпечкой. Опасность возникает при регулярном употреблении, тогда как редкие случаи на праздниках не принесут серьезного вреда.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом. Сверху торт обычно украшают кремом, глазурью или фруктами. Существуют также несладкие разновидности тортов (например, печёночный торт), при этом название «торт» указывает скорее на оформление блюда: укладывание ингредиентов слоями с возможным последующим украшением верхнего слоя. == Литература == Торты // Товарный словарь. Том 8 / Гл. ред. И. А. Пугачёв. — М.: Госторгиздат, 1960. — Стб. 917—934. Похлёбкин В. В. Торты // Кулинарный словарь. — М.: Издательство «Э», 2015. — С. 355—358. — 456 с. — 4000 экз. — ISBN 978-5-699-75127-3.

Трансжиры́ (трансизомéры жирных кислот, ТЖК) — разновидность ненасыщенных жиров, находящихся в транс-конфигурации, то есть имеющих расположение углеводородных заместителей по разные стороны двойной связи «углерод-углерод». == Литература == Бессонов В. В., Зайцева Пермин В.А Л. В. Трансизомеры жирных кислот: риски для здоровья и пути снижения потребления // Вопросы питания. Том 85, № 3, 2016