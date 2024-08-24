Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Science Advances: почему будущее береговых линий зависит от Антарктиды
Доля ипотеки в общей выдаче кредитов в России снизилась вдвое
Как правильно хранить разные виды сыра
Идеальная подкормка для перца в теплице: рекордный урожай обеспечен
Как сэкономить на эксплуатации автомобиля
Фитнес-тренер назвал противопоказания к приседаниям
Как определить, что вы выпиваете достаточное количество воды?
Зарплаты барменов и официантов в России резко выросли
Советы, как очистить лоток стиральной машины

Тревожность и депрессия могут быть вызваны резким снижением уровня сахара в крови

The Conversation: колебание уровня сахара является причиной тревожности и депрессии
1:30
Здоровье

Колебания уровня сахара в крови могут прямо влиять на психическое состояние человека. Повышение или резкое падение уровня сахара после употребления сладкой пищи или углеводов с высоким гликемическим индексом нередко служат возникновения тревожности и депрессии.

The Conversation: колебание уровня сахара является причиной тревожности и депрессии
Фото: commons.wikimedia.org by Toby Oxborrow, CC BY-SA 2.0

Эксперт по питанию Мэри Скурбутакос отмечает, что резкое снижение уровня сахара в крови приводит к выбросу адреналина, который, в свою очередь, может стать причиной чувства тревоги или агрессии. Такие перепады часто провоцируются пищей с высоким содержанием сахара и быстрых углеводов.

Важная роль в этом процессе принадлежит гликемическому индексу продуктов. Продукты, имеющие высокий гликемический индекс, такие как белый хлеб, сладкая выпечка, вызывают резкие скачки уровня сахара в крови, что повышает риск депрессии и тревожности. А продукты с низким гликемическим индексом способствуют более стабильному уровню сахара и снижают риск таких состояний.

Эксперты рекомендуют придерживаться средиземноморской диеты, богатой овощами, цельными зёрнами и здоровыми жирами. Эта диета уже доказала свою эффективность в улучшении настроения и поддержании стабильного уровня сахара в крови. Врачи также советуют сочетать углеводы с белками и жирами, чтобы замедлить их усвоение и минимизировать скачки уровня сахара.

Уточнения

Тревожность — индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в склонности человека часто переживать сильную тревогу по относительно малым поводам. Рассматривается либо как личностное образование, либо как связанная со слабостью нервных процессов особенность темперамента, либо как и то и другое одновременно.

Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

Биохими́ческий ана́лиз кро́ви — метод лабораторной диагностики, который позволяет оценить работу внутренних органов (печень, почки, поджелудочная железа, желчный пузырь и др.), получить информацию о метаболизме (обмен липидов, белков, углеводов), выяснить потребность в микроэлементах.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
Обсудить
Популярное
В США прогнозируют рост производства в Росси самого опасного истребителя

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о появлении РФ нового объекта для производства самых опасных истребителей Су-57.

В США прогнозируют наращивание производства самого опасного истребителя ВС РФ
Под страхом гибели: 4 вида цветов, которые нельзя трогать осенью ни в коем случае
Осенняя обрезка губительна для этих цветов: о чём нужно знать садоводам
Лёгкое овощное рагу: готовим вкуснейшее блюдо из одного кабачка, морковки и пары ложек фасоли
Куриная печень, тушённая в сметане с лучком: безумно вкусно с пюре, макаронами или рисом
На Покровском направлении Красный Яр и Крутой Яр перешли под контроль России Дмитрий Плотников Учреждение ФСИН во второй раз было захвачено радикалами-исламистами. Причины Любовь Степушова Разведчик Рипер: США и Китай узнали "адские" планы Киева на 24 августа Олег Володин
Фигуристка Трусова рассказала о церемонии бракосочетания
Грибы лисички обладают антипаразитарными свойствами
Засолка сала в домашних условиях: 6 безошибочных шагов к кулинарному успеху
Засолка сала в домашних условиях: 6 безошибочных шагов к кулинарному успеху
Последние материалы
Как правильно хранить разные виды сыра
Идеальная подкормка для перца в теплице: рекордный урожай обеспечен
Как сэкономить на эксплуатации автомобиля
The Conversation: колебание уровня сахара является причиной тревожности и депрессии
Фитнес-тренер назвал противопоказания к приседаниям
Как определить, что вы выпиваете достаточное количество воды?
Зарплаты барменов и официантов в России резко выросли
Советы, как очистить лоток стиральной машины
Как понять, что ваша собака вам благодарна
Аналитики "МТС Банка" рассказали, какие "рекорды" по штрафам ставят российские автовладельцы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.