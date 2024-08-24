Тревожность и депрессия могут быть вызваны резким снижением уровня сахара в крови

The Conversation: колебание уровня сахара является причиной тревожности и депрессии

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Колебания уровня сахара в крови могут прямо влиять на психическое состояние человека. Повышение или резкое падение уровня сахара после употребления сладкой пищи или углеводов с высоким гликемическим индексом нередко служат возникновения тревожности и депрессии.

Фото: commons.wikimedia.org by Toby Oxborrow, CC BY-SA 2.0

Эксперт по питанию Мэри Скурбутакос отмечает, что резкое снижение уровня сахара в крови приводит к выбросу адреналина, который, в свою очередь, может стать причиной чувства тревоги или агрессии. Такие перепады часто провоцируются пищей с высоким содержанием сахара и быстрых углеводов.

Важная роль в этом процессе принадлежит гликемическому индексу продуктов. Продукты, имеющие высокий гликемический индекс, такие как белый хлеб, сладкая выпечка, вызывают резкие скачки уровня сахара в крови, что повышает риск депрессии и тревожности. А продукты с низким гликемическим индексом способствуют более стабильному уровню сахара и снижают риск таких состояний.

Эксперты рекомендуют придерживаться средиземноморской диеты, богатой овощами, цельными зёрнами и здоровыми жирами. Эта диета уже доказала свою эффективность в улучшении настроения и поддержании стабильного уровня сахара в крови. Врачи также советуют сочетать углеводы с белками и жирами, чтобы замедлить их усвоение и минимизировать скачки уровня сахара.

Уточнения

Тревожность — индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в склонности человека часто переживать сильную тревогу по относительно малым поводам. Рассматривается либо как личностное образование, либо как связанная со слабостью нервных процессов особенность темперамента, либо как и то и другое одновременно.

Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

Биохими́ческий ана́лиз кро́ви — метод лабораторной диагностики, который позволяет оценить работу внутренних органов (печень, почки, поджелудочная железа, желчный пузырь и др.), получить информацию о метаболизме (обмен липидов, белков, углеводов), выяснить потребность в микроэлементах.