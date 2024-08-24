Ваши зубы могут определить здоровье сердца: на что обратить внимание

Отсутствие зубов как предиктор сердечно-сосудистых заболеваний

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Потеря зубов может увеличить риск инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний. Анализ 12 научных исследований показал, что люди, потерявшие большинство зубов, на 66% чаще сталкиваются с преждевременной смертью из-за инфарктов и инсультов.

Фото: flickr.com by Конор Лоулесс, CC BY 2.0

Даже после учёта факторов, таких как вредные привычки и генетика, связь между состоянием полости рта и здоровьем сердца оставалась значительной. Потеря 22 и более зубов особенно тесно коррелировала с ухудшением сердечно-сосудистого здоровья.

Специалисты призывают улучшать здоровье ротовой полости для профилактики этих заболеваний: важно соблюдать здоровую диету, ограничить потребление сахара и своевременно посещать стоматолога.

Уточнения

Зуб — костное образование, во множестве расположенное в ротовой полости большинства позвоночных (у некоторых рыб зубы есть и в глотке). Зубы предназначены для захвата, удержания и пережёвывания пищи, кроме того у хищников они используются ещё и для её разрывания, а у некоторых животных (слоны, моржи и другие) имеются особые зубы — бивни, которые используются в качестве орудия для добывания пищи, а также в качестве оружия для защиты или нападения. == Литература == Биологический энциклопедический словарь / Гл. ред. М. С. Гиляров; Редкол.: А. А. Баев, Г. Г. Винберг, Г. А. Заварзин и др. — М. : Сов. энциклопедия, 1986. — С. 219. — 831 с. — 100 000 экз. Зайцев А. В., Артемьев А. В. Одонтологические органы в истории позвоночных. — Полтава: Дивосвіт, ИЦ «Археология», 2006. — 108 с.

Стоматоло́гия (от др.-греч. στόμα «рот» + λογος «наука») — раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования, их заболеваний, методов их профилактики и лечения, а также болезней полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи. == Литература == Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978. Бажанов Н. Н. Стоматология. — М.: «Медицина», 1990. Боровский Е. В. и соов. Терапевтическая стоматологи. — М., 1998. Герценштейн Г. М. Зубные врачи // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.