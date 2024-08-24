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Психическое здоровье: когда нужна помощь специалиста

Как психотерапия помогает улучшить психическое здоровье
1:03
Здоровье

Психотерапия может стать важным шагом для улучшения качества жизни, особенно если вы чувствуете внутренний дискомфорт и трудности в преодолении жизненных проблем. Если негативные эмоции и стрессы начинают мешать вам наслаждаться жизнью, строить отношения и справляться с повседневными вызовами, это может указывать на необходимость обращения к специалисту.

Как психотерапия помогает улучшить психическое здоровье
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Психотерапия помогает не только разобраться в том, почему возникают определённые мысли и чувства, но и обучает навыкам здорового управления ими. Если адаптация к новым условиям, таким как переезд, утрата или родительство, даётся тяжело, терапия может оказаться особенно полезной.

Психические расстройства — это серьёзные нарушения, которые требуют внимания и часто выражаются в апатии, тревоге, истощении и чувстве вины. Если вам сложно справляться с этими состояниями, обращение к психотерапевту — верный шаг к восстановлению и поддержанию психического благополучия.

Уточнения

Трево́га беспоко́йство — отрицательно окрашенная эмоция, выражающая ощущение неопределённости, ожидание отрицательных событий, трудноопределимые предчувствия. == Литература == Фрейд З. Торможение, симптом, тревога = Hemmung, Symptom und Angst. — 1925. Щербатых Ю. В. Психология страха. — М. : Эксмо, 2007. Лакан Ж. Тревога = L’angoisse // Лакан Ж. Семинары = Le Seminaire. — 1962—1963. — Книга X.

Психотерапи́я (от др.-греч. ψυχή «душа, дух» + θερᾰπεία «уход, лечение») — основной метод психологической коррекции, осуществляемый психотерапевтом, в общем виде представляющий собой набор техник и методик, применяемых психотерапевтом для проведения изменений психоэмоционального состояния человека, его поведения и коммуникативных паттернов, улучшения его самочувствия и улучшения способности к адаптации в социуме; различные системы (модальности, теории) лечебного воздействия на психику и через психику на организм человека. == Рекомендованная литература == Психотерапия // Справочник по психиатрии / Под ред. А. В. Снежневского. — М.: Медицина, 1985. — С. 284—287. — 416 с. Аппенянский А. И. Трудные вопросы психотерапевта // Амбулаторная и больничная психотерапия и медицинская психология. Мат. 1-й Всеросс. общ. профессиональной мед. психотер. конф. — М., 2003. — С. 149—185. Бурлачук Л. Ф., Грабская И. А., Кочарян А. С. Основы психотерапии. — К.: Ника-Центр; М.: Алетейа, 1999. — 320 с. — ISBN 966-521-029-7 («Ника-центр»), ISBN 5-89321-035-2 («Алетейа»).

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Ковальчук Юлия
Заведующая отделением, психотерапевт, сексолог
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