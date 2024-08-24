Ранний старт здоровых привычек защитит от инфарктов и инсультов

Как образ жизни молодых людей влияет на толщину и жёсткость артерий

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Здоровый образ жизни в молодом возрасте может значительно снизить риск атеросклероза и, соответственно, предотвратить такие заболевания, как инсульт, болезни почек и инфаркт. Исследование, проведённое среди 240 человек в возрасте 21-27 лет, показало, что более здоровый образ жизни связан с меньшей толщиной и жёсткостью стенок сонных артерий.

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Учёные подчеркивают, что сердечно-сосудистые заболевания начинают развиваться еще в детстве, хотя их симптомы проявляются в среднем и позднем возрасте.

Ключевыми факторами риска являются питание, физическая активность, сон, уровень холестерина и сахара в крови, артериальное давление и курение. Авторы исследования призвали к повышению осведомленности молодежи о важности заботы о своём здоровье.

Уточнения

А́теросклеро́з (от греч. αθήρα — «кашица» + σκλήρωσις — «затвердевание») — хроническое заболевание артерий эластического и мышечно-эластического типа, возникающее вследствие нарушения липидного и белкового обмена и сопровождающееся отложением холестерина и некоторых фракций липопротеинов в просвете сосудов. == Литература == Энциклопедический словарь медицинских терминов. В 3-х томах / Главный редактор Б. В. Петровский. — Москва: Советская энциклопедия, 1982. — Т. 1. — 1424 с. — 100 000 экз. Первооткрыватель в патологии. К 125-летию со дня рождения академика Н. Н. Аничкова. — Вестник РАН, 2010, вып. 11. — С. 1005—1012; Ильинский Б. В. Профилактика, ранняя диагностика и лечение атеросклероза. — М.: Медицина, 1977. — Тираж 120 000 экз. — 167 с.

Куре́ние — вдыхание дыма, препаратов, преимущественно растительного происхождения, тлеющих в потоке вдыхаемого воздуха, с целью насыщения организма содержащимися в них активными веществами путём их возгонки и последующего всасывания в лёгких и дыхательных путях. == Литература == Курение // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. Богданов И. Дым отечества, или Краткая история табакокурения. — М.: Новое литературное обозрение, 2007. — 280 с. — (Культура повседневности). 3000 экз., ISBN 5-86793-492-6 Управление рисками (Серия «Harvard Business Review: 10 лучших статей») = On Managing Risk. — М.: Альпина Паблишер, 2022. — С. 206. — ISBN 978-5-9614-8186-0.