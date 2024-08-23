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Врач раскрыл метод возвращения мужчинам тестостерон без лекарств

Врач Артёменко: чтобы привести в норму тестостерон, нужно похудеть
1:47
Здоровье

У мужчин уровень тестостерона может снижаться из-за ожирения, нехватки сна, малоподвижного образа жизни и хронического стресса. Уролог и андролог Сергей Артёменко рассказал, что часто изменить уровень гормона без медикаментов помогает изменение образа жизни, как сообщает Газета.Ru.

Врач Артёменко: чтобы привести в норму тестостерон, нужно похудеть
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Sofiamoreiralima is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

"Снижение концентрации общего тестостерона у мужчин в крови ниже 12 нмоль/л называют гипогонадизмом. Для точной диагностики этого состояния крайне важно использовать надёжный метод оценки, например жидкостную хромато-масс-спектрометрию. Рекомендовано выспаться накануне сдачи, прийти утром натощак, до 10 утра", — объяснил врач.

В некоторых случаях решение проблемы возможно путём выявления причин дефицита тестостерона и назначения заместительной гормональной терапии. Некоторым людям также необходимо скорректировать своё питание, исключив калорийные продукты, содержащие много жиров и легко усваиваемых углеводов, и добавив больше овощей и фруктов.

По словам специалиста, принцип "гарвардской тарелки" может служить ориентиром для сбалансированного питания: половина тарелки должна состоять из фруктов и овощей, четверть — из полезных углеводов и четверть — из белков. Также важно заниматься физической активностью в умеренных количествах. Силовые тренировки могут быть полезны, однако с возрастом их эффект может снижаться. В то же время чрезмерные нагрузки, потеря массы тела и низкий процент жира могут способствовать развитию гипогонадизма. Кроме того, поздний отход ко сну (после часа ночи) также может снизить уровень тестостерона.

Уточнения

Тестостеро́н (от «тестикулы», «стерол» и «кетоны») — основной половой гормон (андроген) мужских особей позвоночных, отвечающий за развитие внешних гениталий, регулирующий работу придаточных половых желёз и оказывающий влияние на развитие вторичных половых признаков, которые у позвоночных нередко зависят от андрогенов.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Джабадари Важа
Проводит обследования: ретроградная контрастная цистография, цистоскопия, уретроскопия, контрастная внутривенная (экскреторная) урография, диагностический массаж предстательной железы, взятие сока простаты, катетеризация мочевого пузыря
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