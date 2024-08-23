AstraZeneca вступила в конфликт с российской компанией из-за аналогичного лекарства от рака

AstraZeneca оспаривает российский патент на аналог препарата от рака "Тагриссо"

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca подала жалобу на российскую компанию "Аксельфарм" из-за патента на препарат "Осимертиниб", который, по мнению AstraZeneca, является аналогом её онколекарства "Тагриссо", сообщает РБК со ссылкой на Роспатент.

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Компания "Аксельфарм" получила патент на "Осимертиниб" 14 августа 2023 года, а AstraZeneca выразила протест против этого в сентябре. "Тагриссо" зарегистрирован в России с 2017 года и защищен патентом до 2032 года. AstraZeneca утверждает, что её препарат покрывает весь спрос на рынке России.

"Аксельфарм" зарегистрировал "Осимертиниб" в мае прошлого года, после чего российские больницы и Минздравы начали закупать его. AstraZeneca, теряя прибыль, подала жалобы в суд и прокуратуру, пытаясь вернуть своих покупателей. На данный момент заключено 43 договора на поставку "Осимертиниб" на сумму 450 миллионов рублей. AstraZeneca требует проверить законность госзакупок этого препарата.