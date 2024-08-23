Врач назвала 4 анализа для раннего обнаружения рака

Общий анализ крови поможет обнаружить лейкемию на ранней стадии

1:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Рак относится к числу наиболее коварных болезней, поскольку в начальных фазах его развития симптомы зачастую отсутствуют. Для своевременного обнаружения этой летальной болезни и начала лечебных мероприятий необходимо периодически проходить четыре вида анализов. Список необходимых анализов предоставила онколог Мария Чистякова, как сообщает Газета. Ru.

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Прежде всего, важен общий анализ крови. Этот фундаментальный тест способствует выявлению аномалий в организме и определению дальнейшей стратегии обследования.

"Изменения, выявляемые в общем анализе крови, чаще всего неспецифические и не указывают на конкретную причину, их вызывающую. Исключением могут быть лимфопролиферативные заболевания (рак крови), такие как лейкемия, лимфома, при которых могут отмечаться значительные отклонения в процентном соотношении различных видов лейкоцитов", — поделилась врач.

Кроме того, важность имеет регулярное проведение общего анализа мочи. Он способен указать на раковые заболевания системы выделения, в том числе почек, обнаруживая в моче эритроциты, белок (протеинурию) и клетки опухоли.

В дополнение, биохимический анализ крови выявит уровни белков, глюкозы, сахара, холестерина, электролитов и других компонентов. Ключевыми являются показатели таких веществ, как билирубин, АЛТ, АСТ, гамма-ГТП, щелочная фосфатаза, общий белок и его фракции, отклонения в которых указывают на необходимость более глубокого обследования. Анализ на онкомаркеры позволит определить присутствие раковых клеток в организме, причём онкомаркеры могут быть обнаружены в крови, моче и поражённых тканях, как отметила специалист.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος — тяжесть, груз, и λόγος — учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

Лейко́з (греч. λευκός — белый) (лейкеми́я (греч. λευκός — белый и греч. αἷμα — кровь), алейкеми́я, Гемобластозы) — клональное злокачественное (неопластическое) заболевание кроветворной системы.

Лимфома (лат. lympha — чистая вода, влага + др.-греч. -ωμα — суффикс в названиях опухолей) — группа гематологических заболеваний лимфатической ткани, характеризующихся увеличением лимфатических узлов и/или поражением различных внутренних органов, в которых происходит бесконтрольное накопление «опухолевых» лимфоцитов.