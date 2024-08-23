Врач назвала 4 анализа для раннего обнаружения рака

Рак относится к числу наиболее коварных болезней, поскольку в начальных фазах его развития симптомы зачастую отсутствуют. Для своевременного обнаружения этой летальной болезни и начала лечебных мероприятий необходимо периодически проходить четыре вида анализов. Список необходимых анализов предоставила онколог Мария Чистякова, как сообщает Газета. Ru.
Прежде всего, важен общий анализ крови. Этот фундаментальный тест способствует выявлению аномалий в организме и определению дальнейшей стратегии обследования.
"Изменения, выявляемые в общем анализе крови, чаще всего неспецифические и не указывают на конкретную причину, их вызывающую. Исключением могут быть лимфопролиферативные заболевания (рак крови), такие как лейкемия, лимфома, при которых могут отмечаться значительные отклонения в процентном соотношении различных видов лейкоцитов", — поделилась врач.
Кроме того, важность имеет регулярное проведение общего анализа мочи. Он способен указать на раковые заболевания системы выделения, в том числе почек, обнаруживая в моче эритроциты, белок (протеинурию) и клетки опухоли.
В дополнение, биохимический анализ крови выявит уровни белков, глюкозы, сахара, холестерина, электролитов и других компонентов. Ключевыми являются показатели таких веществ, как билирубин, АЛТ, АСТ, гамма-ГТП, щелочная фосфатаза, общий белок и его фракции, отклонения в которых указывают на необходимость более глубокого обследования. Анализ на онкомаркеры позволит определить присутствие раковых клеток в организме, причём онкомаркеры могут быть обнаружены в крови, моче и поражённых тканях, как отметила специалист.
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