Врач раскрыла, какой продукт способен вызвать аллергию ещё в утробе матери

Врач Шмелёва: наиболее сильными аллергенами являются арахис и клубника

Аллергия часто развивается в детстве и может сопровождать человека всю жизнь. Её могут вызывать различные факторы: пыльца растений, шерсть животных, пыль, укусы насекомых и многое другое. Однако самым сильным аллергеном является пища. Некоторые продукты, такие как арахис, яйца и клубника, могут вызывать даже анафилактический шок, предупреждает врач-терапевт Яна Шмелёва.

К сильным аллергенам также относятся рыба, икра и морепродукты. Аллергия на них проявляется в виде покалывания во рту, зуда, тошноты и высыпаний.

Часто встречается непереносимость лактозы, которая связана с недостатком фермента для расщепления молочного сахара. Непереносимость лактозы чаще диагностируется у детей до трех лет, но может возникнуть и у взрослых. Её развитие возможно даже во время беременности, поясняет врач.

С яйцами, особенно куриными, следует быть осторожными. Их белок содержится не только в блюдах, таких как салаты, но и в некоторых вакцинах. Аллергия на яйца обычно проявляется в виде ринита, расстройства пищеварения и понижения артериального давления.

"Среди фруктов ещё больше продуктов-аллергенов. Особенно опасными считаются клубника, земляника и лимоны. Это лидеры среди аллергенов", — резюмировала терапевт.