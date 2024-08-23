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Врач опровергла известный миф о пользе чеснока для иммунитета

Сон и прогулки — залог крепкого иммунитета у детей
1:21
Здоровье

С началом учебного года увеличивается риск распространения простудных заболеваний среди детей. Чтобы защитить ребёнка от этих недугов, родителям следует начать укрепление его иммунитета уже сейчас. Об этом сообщила врач-педиатр Мария Дорофеева в интервью интернет-изданию Regions. ru.

Сон и прогулки — залог крепкого иммунитета у детей
Фото: commons.wikimedia.org by Иванов.А.С.1993 is licensed under Creative Commons

Доктор подчеркнула, что не стоит приобретать дорогие витаминные комплексы. Для укрепления иммунной системы достаточно соблюдать правильное питание и режим дня.

"Важно обеспечить ребёнку полноценный сон не менее восьми часов в сутки, а также два часа в день стоит выделять на прогулки и активные игры на свежем воздухе. А в питание нужно включить продукты, в состав которых входят белки и витамины A, C, E, группы B, D, а также калий, магний, медь, цинк и йод", — уточнила врач.

Она также предостерегла родителей от чрезмерного использования народных средств. Например, чеснок не может защитить организм от ОРВИ, как часто полагают. Дорофеева отметила, что хотя этот продукт действительно полезен, он не является профилактическим средством против гриппа. Чрезмерное употребление чеснока может даже навредить, вызвав ожоги слизистой желудка.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

О́страя респирато́рная ви́русная инфе́кция (ОРВИ) (англ. viral respiratory infections) — общий термин для обозначения клинически и морфологически подобных острых воспалительных заболеваний дыхательных путей и лёгких, вызываемых вирусами, тропными к мерцательному эпителию дыхательных путей.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Тюкалова Наталья
Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.
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