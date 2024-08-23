Онколог раскрыл, каким женщинам грозит рак шейки матки

Вирус папилломы человека повышает риск рака шейки матки — онколог

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Женщины, зараженные вирусом папилломы человека типов 16 и 18, находятся в группе наибольшего риска развития рака шейки матки. Об этом сообщил онколог Аслан Загаштоков в интервью с NEWS.ru.

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"В группе риска — инфицированные. В основном это высокоонкогенные вирусы 16-го и 18-го типов. И эти пациенты должны чаще проходить обследование и наблюдаться у гинеколога регулярно", — уточнил онколог.

Специалист рекомендовал женщинам, инфицированным ВПЧ, пройти курс лечения для снижения уровня вируса папилломы. Также важно регулярно посещать гинеколога для проведения мазков и Пап-тестов, особенно при наличии эрозии и других изменений на шейке матки.

Загаштоков также отметил, что избежать рака шейки матки очень трудно. Минимизировать риски возможно только с помощью своевременного лечения и постоянного медицинского контроля, заключил он.