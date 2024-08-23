Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Астролог Ермолина: дата 24.08.24 несёт молодожёнам благополучие
Археологи раскрыли скрытые связи между индейскими и европейскими собаками
Чем можно нарисовать стрелки на глазах
Мошенники используют родительские чаты для кражи данных
Звезды "Спартака" соберутся в одном матче
"Совет женщин столицы" учредили в Москве
На российском рынке появилось 18 новых иностранных брендов в 2024 году
Арбузная диета опасна для диабетиков и не позволяет усваиваться витамину А
Автоэксперт объясняет, как выбирать китайские автомобили на вторичном рынке

Онколог раскрыл, каким женщинам грозит рак шейки матки

Вирус папилломы человека повышает риск рака шейки матки — онколог
1:02
Здоровье

Женщины, зараженные вирусом папилломы человека типов 16 и 18, находятся в группе наибольшего риска развития рака шейки матки. Об этом сообщил онколог Аслан Загаштоков в интервью с NEWS.ru.

Вирус папилломы человека повышает риск рака шейки матки — онколог
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"В группе риска — инфицированные. В основном это высокоонкогенные вирусы 16-го и 18-го типов. И эти пациенты должны чаще проходить обследование и наблюдаться у гинеколога регулярно", — уточнил онколог.

Специалист рекомендовал женщинам, инфицированным ВПЧ, пройти курс лечения для снижения уровня вируса папилломы. Также важно регулярно посещать гинеколога для проведения мазков и Пап-тестов, особенно при наличии эрозии и других изменений на шейке матки.

Загаштоков также отметил, что избежать рака шейки матки очень трудно. Минимизировать риски возможно только с помощью своевременного лечения и постоянного медицинского контроля, заключил он.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Третинник Людмила
Специализируется на лечении сложных форм бесплодия
Обсудить
Популярное
Финляндия продолжает наглеть: VR Group украла поезда у России

Финляндия незаконно конфисковала поезда Allegro, курсировавшие между Санкт-Петербургом и Хельсинки, что привело к убыткам на сумму 552 миллиона рублей.

Финляндия незаконно конфисковала поезда Allegro
Готовим смородину к зиме: обязательная процедура, которую многие пропускают
Защита смородины от вредителей и болезней: как подготовить куст к зиме
Какие тренировки подходят после 50 лет: 4 лучших варианта
Рубленые куриные котлетки: очень вкусны и в горячем виде, и в холодном — на сэндвичах
На Украине сосредоточие всех глобальных процессов, и США будут сражаться там до последнего Дмитрий Плотников Польша передала право умереть первой Германии. Молдавию даже не спросят Любовь Степушова Разведчик Рипер: США и Китай узнали "адские" планы Киева на 24 августа Олег Володин
Осенняя обрезка губительна для этих цветов: о чём нужно знать садоводам
В Сочи хотят уничтожить туристический бизнес
Заливной пирог с вишней: с его приготовлением справятся даже небольшие специалисты по выпечке
Заливной пирог с вишней: с его приготовлением справятся даже небольшие специалисты по выпечке
Последние материалы
Мошенники используют родительские чаты для кражи данных
Звезды "Спартака" соберутся в одном матче
На Украине сосредоточие всех глобальных процессов, и США будут сражаться там до последнего
Вирус папилломы человека повышает риск рака шейки матки — онколог
"Совет женщин столицы" учредили в Москве
Эксперт: для террористов пора подумать о возврату смертной казни
На российском рынке появилось 18 новых иностранных брендов в 2024 году
Арбузная диета опасна для диабетиков и не позволяет усваиваться витамину А
Автоэксперт объясняет, как выбирать китайские автомобили на вторичном рынке
Серийного убийцу Миргорода признали виновным в пяти дополнительных эпизодах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.