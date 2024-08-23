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Отсутствуют белки и жиры: врач назвала опасности арбузной диеты

Арбузная диета опасна для диабетиков и не позволяет усваиваться витамину А
2:18
Здоровье

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила, что диеты, основанные на арбузах, могут нанести вред здоровью. Наиболее строгий вариант такой диеты предполагает употребление только арбуза, возможно, с добавлением ржаного хлеба. В менее строгом варианте разрешены "обезжиренные" завтраки и обеды, а на ужин рекомендуется съесть сочную ягоду, сообщает Газета.Ru.

Арбузная диета опасна для диабетиков и не позволяет усваиваться витамину А
Фото: freepik.com

"Любая монодиета типа арбузной — это вред для организма. Даже если вес после неё снизится, потом он вернётся с прибавкой. Арбузная диета лишена белка, в ней много быстрых углеводов, а значит, полноценного насыщения она не принесёт. Как только лишняя жидкость покинет желудок, вернётся и чувство голода. Необходимых для работы организма жиров в арбузе тоже нет. Получается, арбузная диета — это похудение ценой здоровья", — объяснила врач.

Приверженцы таких диет ценят арбуз за его мочегонное действие, а также за содержание пектина и клетчатки, важных для пищеварения. Однако не всем людям рекомендуется употреблять арбуз в больших количествах. Гликемический индекс арбуза составляет около 72, что требует осторожности у людей с сахарным диабетом, преддиабетным состоянием и инсулинорезистентностью. Также риску подвергаются люди с мочекаменной болезнью, поскольку большое количество жидкости может вызвать выход камней или песка из почек. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта арбуз может вызвать вздутие, метеоризм и диарею.

Арбуз богат витаминами, микро- и макроэлементами, включая витамины группы В, аскорбиновую кислоту, витамин А, калий, магний, железо. Однако при диете на основе арбуза организм не всегда усваивает все полезные вещества. Например, 200 граммов мякоти содержат около половины дневной нормы витамина А для человека. Важно отметить, что витамин А усваивается только в сочетании с жирами, которые можно найти в растительных маслах, молочных продуктах, жирном мясе или рыбе.

Уточнения

Гликемический индекс (ГИ) (англ. glycemic (glycaemic) index, сокращённо GI) — показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови относительно влияния чистой глюкозы.

Пекти́новые вещества́, или пекти́ны (от др.-греч. πηκτός — свернувшийся, замёрзший) — полисахариды, образованные остатками главным образом галактуроновой кислоты.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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