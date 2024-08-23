Офтальмолог назвала причины, по которым могут лопнуть сосуды глаза

Часто люди сталкиваются с ситуацией, когда у них лопаются кровеносные сосуды в глазах, создавая впечатление, что глазное яблоко залито кровью. Офтальмохирург Элина Санторо объяснила, что может вызывать это явление.
По её словам, одной из причин разрыва сосудов является гипертония, то есть повышенное артериальное давление. Также, как отметила эксперт в беседе с NEWS. ru, сахарный диабет может спровоцировать подобное состояние.
Кроме того, вирусные инфекции могут приводить к разрыву сосудов глаза. Элина Санторо пояснила, что вирус гриппа, проникая в сосуды, может вызывать кровоизлияние. Вирусные или бактериальные конъюнктивиты также могут стать причиной данной проблемы. Травма глаза, включая микротравмы от попадания инородных тел, может привести к негативным последствиям. И, наконец, хирургические вмешательства также могут стать причиной повреждения сосудов.
"Ну и также не надо забывать, что подобные кровоизлияния могут появиться после операции на глаза: хирургия катаракты, глаукомы, также операции по лазерной коррекции зрения или же инъекции", — пояснила врач.
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