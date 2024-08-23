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Офтальмолог назвала причины, по которым могут лопнуть сосуды глаза

Почему глаза заливает кровью: одна из причин — гипертония
1:17
Здоровье

Часто люди сталкиваются с ситуацией, когда у них лопаются кровеносные сосуды в глазах, создавая впечатление, что глазное яблоко залито кровью. Офтальмохирург Элина Санторо объяснила, что может вызывать это явление.

Почему глаза заливает кровью: одна из причин — гипертония
Фото: commons.wikimedia.org by ROTFLOLEB, CC BY-SA 3.0

По её словам, одной из причин разрыва сосудов является гипертония, то есть повышенное артериальное давление. Также, как отметила эксперт в беседе с NEWS. ru, сахарный диабет может спровоцировать подобное состояние.

Кроме того, вирусные инфекции могут приводить к разрыву сосудов глаза. Элина Санторо пояснила, что вирус гриппа, проникая в сосуды, может вызывать кровоизлияние. Вирусные или бактериальные конъюнктивиты также могут стать причиной данной проблемы. Травма глаза, включая микротравмы от попадания инородных тел, может привести к негативным последствиям. И, наконец, хирургические вмешательства также могут стать причиной повреждения сосудов.

"Ну и также не надо забывать, что подобные кровоизлияния могут появиться после операции на глаза: хирургия катаракты, глаукомы, также операции по лазерной коррекции зрения или же инъекции", — пояснила врач.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Фролова Юлия
Занимается профилактикой, диагностикой и лечение общехирургических заболеваний таких, как гнойные процессы кожи и подкожно-жировой клетчатки (фурункул, карбункул, язвы, нарывы и др.), травмы (раны, ушибы и т.д.), доброкачественные образования (жировики или липомы и др.)
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