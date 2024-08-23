Чем больше людей заразятся оспой обезьян, тем быстрее вирус будет мутировать и тем сложнее будет его лечить. Об этой угрозе предупредил бывший Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
"Люди начали болеть и передавать друг другу инфекцию пока неестественным путём, но никто не исключает, что она начнёт передаваться в классическом варианте, как натуральная оспа, воздушно-капельным способом", — приводит слова специалиста ТАСС.
Следует отметить, что в настоящее время вирус обезьяньей оспы передаётся только через прямой контакт с заражёнными приматами или от человека к человеку при тесном физическом контакте (например, через прикосновения, поцелуи или половой контакт).
О́спа обезья́н (англ. Monkeypox, сокращённо — Mpox, известна также как «африканская оспа») — инфекционное заболевание животных и человека, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы.
Финляндия незаконно конфисковала поезда Allegro, курсировавшие между Санкт-Петербургом и Хельсинки, что привело к убыткам на сумму 552 миллиона рублей.