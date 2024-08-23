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Онищенко предостерёг людей о главной угрозе, которая исходит от обезьяньей оспы

Академик РНА Онищенко предостерёг об опасности мутации оспы обезьян
0:45
Здоровье

Чем больше людей заразятся оспой обезьян, тем быстрее вирус будет мутировать и тем сложнее будет его лечить. Об этой угрозе предупредил бывший Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

"Люди начали болеть и передавать друг другу инфекцию пока неестественным путём, но никто не исключает, что она начнёт передаваться в классическом варианте, как натуральная оспа, воздушно-капельным способом", — приводит слова специалиста ТАСС.

Следует отметить, что в настоящее время вирус обезьяньей оспы передаётся только через прямой контакт с заражёнными приматами или от человека к человеку при тесном физическом контакте (например, через прикосновения, поцелуи или половой контакт).

Уточнения

О́спа обезья́н (англ. Monkeypox, сокращённо — Mpox, известна также как «африканская оспа») — инфекционное заболевание животных и человека, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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