Онищенко предостерёг людей о главной угрозе, которая исходит от обезьяньей оспы

Академик РНА Онищенко предостерёг об опасности мутации оспы обезьян

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чем больше людей заразятся оспой обезьян, тем быстрее вирус будет мутировать и тем сложнее будет его лечить. Об этой угрозе предупредил бывший Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

"Люди начали болеть и передавать друг другу инфекцию пока неестественным путём, но никто не исключает, что она начнёт передаваться в классическом варианте, как натуральная оспа, воздушно-капельным способом", — приводит слова специалиста ТАСС.

Следует отметить, что в настоящее время вирус обезьяньей оспы передаётся только через прямой контакт с заражёнными приматами или от человека к человеку при тесном физическом контакте (например, через прикосновения, поцелуи или половой контакт).

Уточнения

О́спа обезья́н (англ. Monkeypox, сокращённо — Mpox, известна также как «африканская оспа») — инфекционное заболевание животных и человека, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы.