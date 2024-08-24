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Нужно ли отказываться от коровьего молока в пользу растительного

Гастроэнтеролог рассказала о свойствах растительного молока
1:54
Здоровье

Растительное молоко из орехов и семян богато антиоксидантами и ненасыщенными жирными кислотами, но при этом в нём мало белка, рассказала гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Гузель Евстигнеева.

Гастроэнтеролог рассказала о свойствах растительного молока
Фото: Flickr by Kjokkenutstyr, CC BY-SA 4.0

"Если говорить о пользе растительного молока, то, прежде всего, оно содержит ненасыщенные жирные кислоты — олеиновую, линолевую, альфа-линоленовую. Они способствуют снижению холестерина в крови и оказывают нейропротективный эффект, защищая мозг от дегенеративных процессов, например болезни Альцгеймера”, — заявила эксперт.

Особенно этих кислот много в миндальном, фундучном, арахисовом, соевом и молоке из кешью. Помимо этого в них содержатся фитостеролы, которые снижают "плохой" холестерин.

Некоторые виды растительного молока содержат антиоксиданты, которые уменьшают риск развития рака, атеросклероза, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

"Главная же проблема растительных напитков заключается в низком содержании белка. В этом они сильно уступают животному молоку. Лишь соевое может похвастаться хорошим белковым составом — 8,71%”, — сообщила диетолог.

А вот в коровьем молоке содержится крайне важные для организма элементы — кальций и витамин Д, поэтому полностью исключать его из рациона без особых показаний не следует, считает специалист.

Она напомнила, что некоторые производители в растительное молоко добавляют сахар, ароматизаторы, эмульгаторы и стабилизаторы. Поэтому, выбирая такое молоко, нужно внимательно читать состав и отказаться от продукта с этими добавками, сообщает сайт Москва24.

 

 

 

Уточнения

Расти́тельное молоко́ (лат. Lac pegetabilе), также «молочный напиток» — привычный древний и традиционный диетический пищевой продукт в странах Востока, Азии, Индонезии, доколумбовой Америки, а также некоторых районах Африки, и своеобразный заменитель (суррогат) или альтернатива молоку животного происхождения в современных европейских странах, приготавливаемый из вымоченных и/или пророщенных цельных зёрен (семян) культивируемых человеком и используемых в пищу растений, перетёртых в ступе или разрушенных (взбитых) в блендере с большим количеством воды, с дальнейшим отделением полученной для питья молочно-подобной жидкости от пульпы, толокна и жмыха — процеживанием; является составной частью и основой для разнообразных кулинарных изделий и блюд.

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ. Рассматриваются преимущественно в контексте окисления органических соединений. Антиоксиданты в больших количествах содержатся в свежих ягодах и фруктах, а также свежевыжатых из них соках, морсах, пюре. К богатым антиоксидантами ягодам и фруктам относятся облепиха, черника, виноград, клюква, рябина, черноплодная рябина, смородина, гранаты, мангостан, асаи. Богаты антиоксидантами орехи, некоторые овощи и бобы (фасоль, кале, артишоки).

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью. Белки — важная часть питания животных и человека (основные источники: мясо, птица, рыба, молоко, орехи, бобовые, зерновые; в меньшей степени: овощи, фрукты, ягоды и грибы), поскольку в их организмах не могут синтезироваться все незаменимые аминокислоты, и часть должна поступать с белковой пищей. В процессе пищеварения ферменты разрушают потреблённые белки до аминокислот, которые используются для биосинтеза собственных белков организма или подвергаются дальнейшему распаду для получения энергии.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
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