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Раскрыта удручающая правда об интервальном голодании: на похудение можно не рассчитывать

Интервальное питание — это не голодание, признала диетолог Дарья Русакова
Здоровье » Здоровье и профилактика

Интервальное голодание повышает риск развития рака толстой кишки, сообщила Daily Mail со ссылкой на исследование, проводившееся в Массачусетском технологическом институте. Опыты ставились на мышах и было бы неверным напрямую экстраполировать их результаты на людей, предупредил руководивший экспериментом биолог Омер Йилмаз.

Интервальное питание — это не голодание, признала диетолог Дарья Русакова
Фото: Freepik by freepik, PDM

Прокомментировать сенсационную, как преподнесли её СМИ, новость Pravda.Ru попросила члена экспертного совета Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, кандидата медицинских наук Дарью Русакову.

Строго говоря, интервальное питание — это не совсем голодание, ответила она.

"Есть такое понятие как "лечебное голодание", когда в организм не поступает никакая пища либо поступают только жидкости. Вот это мы называем "голодание". А интервальное голодание — это изменение режима питания. Ночью человек тоже не употребляет пищу, но это же не считается голоданием", — объяснила собеседница издания.

"Это изменение режима питания и, к сожалению, не все люди правильно его соблюдают — в промежутках, когда они могут употреблять пищу, зачастую они употребляют слишком много калорий, слишком большие объёмы. И в этих случаях, конечно, польза минимизирована от таких экспериментов", — предупредила врач.

Она усомнилась, что интервальное голодание может приводить к раку. "Если мы говорим о более длительном голодном промежутке, когда кислая среда желудка не переваривает пищу, а переваривает, соответственно, свою слизистую. Поэтому это может привести к хроническому воспалению, что опосредованно может повысить риски развития онкологических заболеваний. Тут много факторов, влияющих на онкологию, — и генетика, и образ жизни. Поэтому тут связывать с интервальным голоданием чётко — я бы тут такую зависимость не проводила", — подчеркнула Русакова.

Но совсем уж безобидным назвать такой режим питания нельзя. "Есть противопоказания у людей с различными гастроэнтерологическими заболеваниями, с повышенной секрецией желудка. Вот эти большие перерывы могут способствовать раздражению слизистой желудочным соком и вредить здоровью. Поэтому нужно очень аккуратно. И перед тем, если вы хотите использовать данный метод, нужно проконсультироваться с врачом", — заключила она.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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