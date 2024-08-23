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Доверяй, но проверяй: БАДы могут быть опасны

Роскачество проверило БАДы, продающиеся на маркетплейсах
1:42
Здоровье

Сотрудники Роскачества обнаружили на российских маркетплейсах множество биологически активных добавок (БАД), продающихся под видом других товаров, в некоторых добавках содержатся запрещённые вещества.

Роскачество проверило БАДы, продающиеся на маркетплейсах
Фото: commons.wikimedia.org by Root66, CC BY-SA 3.0

Специалисты организации просмотрели огромное количество карточек товаров с БАДами, которые выставлены на маркетплейсах. Более чем у 400 товаров в составе присутствуют запрещённые вещества, такие как эфедра, которая входит в перечень сильнодействующих, наркотических и психотропных растений, и листья коки, которые включены в перечень наркотических и психотропных веществ.

Проверка показала, что более 60 тысяч БАДов продаются без документов о государственной регистрации. Многие из продаваемых добавок содержали дозу витаминов, превышающую суточную норму.

Также специалисты выявили более 200 лекарств, продававшихся под видом БАДов. Всю собранную информацию по обнаруженным нарушениям Роскачество направило маркетплейсам.

По словам клинического фармаколога Александра Эдигера, в БАДах нет ничего плохого и они и правда могут улучшить состояние, например, в период выздоровления. Но подбор их должен осуществлять специалист, например, терапевт или нутрициолог с медицинским образованием, который имеет опыт работы с этими добавками.

По его мнению, из-за отсутствия контроля за сферами производства и продаж БАДов на рынке часто можно встретить товары с опасными ядами и вредными примесями, сообщает сайт Москва24.

 

Уточнения

Биологи́чески акти́вные доба́вки (БАД) к пи́ще — биологически активные вещества и их композиции, предназначенные для непосредственного приёма с пищей или введения в состав пищевых продуктов.

Кокаи́новый куст или Ко́ка (лат. Erythróxylum cóca, от кечуа kuka) — вид кустарниковых растений из рода Эритроксилум семейства Эритроксиловые (Erythroxylaceae). Родина — северо-запад Южной Америки. Кока играет существенную роль в культурных традициях населения Анд. Со второй половины XIX века кока приобрела широкую известность как сырьё для изготовления кокаина — наркотика из класса стимуляторов. Тогда же и для этих целей растение начали искусственно культивировать в Индии, на острове Ява, а также в Африке.

Хво́йник или эфе́дра (лат. Éphedra) — род кустарников класса Гнетовые, единственный род своего семейства Хво́йниковые, или Эфе́дровые (Ephedraceae) и своего порядка Хвойниковые, или Эфедровые (Ephedrales). Медицинский эффект растения преимущественно вызывается высоким содержанием алкалоидов: эфедрина и псевдоэфедрина. Приём биологически активных добавок с хвойником китайским (ма хуанг) приводил к инфарктам и инсультам, вследствие чего эти добавки были запрещены на рынке США. Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2004 года представители рода Хвойник (лат. Ephedra L.) включены в список растений, содержащих наркотические вещества, которые запрещены для культивирования на территории Российской Федерации.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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