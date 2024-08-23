Подолог посоветовала лучшие носки, в которых не будет вывихов и мозолей

Подолог Елена Лапатина признала лучшими носки с пальцами

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Совсем недавно подолог Елена Лапатина рассказывала о неудобной обуви как причине мозолей. Но, по её словам, выбор подходящих носков не менее важен в этом плане. Специалист дала aif.ru несколько советов на эту тему.

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Прежде всего, обращайте внимание на размер. Если носки могут растягиваться в больших пределах — они либо изготовлены из синтетики, либо будут сильно стягивать ногу.

"Пальцы буквально скукоживаются под стягиванием. Отсюда следуют мозоли, смещение пальцев, раневые моменты от того, что ногти впиваются в кожу, сухие мозоли и многое другое", — предупреждает Лапатина.

Диабетикам следует оценить, насколько у носков тугая резинка у носков, иначе — ампутация диабетической стопы. Слишком свободно болтающиеся — тоже плохо: будут сползать и натирать.

С особой ответственностью следует подходить к выбору чулочно-носочных изделия для детей. "Детям нельзя покупать тугие и короткие колготки с мыслью, что и так натянем. Это может привести к травмам и даже вывиху ног", — пугает эксперт.

"Носки с пальцами — особый элемент современной молодёжной культуры. На деле именно такие варианты с точки зрения физиологии будут лучше всего для ноги, так как поддерживают естественное положение пальцев ног, не пережимая их и не сдавливая", — советует она.

В носках с пальцами нет никаких предпосылок ни к мозолям, ни к отёкам, ни к развитию вальгусной деформации — косточки на ноге, заключила подолог.

Уточнения

Подиатры – врачи, которые занимаются заболеваниями стопы, голеностопного сустава и нижней части ноги, выполняют консервативное и хирургическое лечение разной сложности на костях, мышцах, сосудах и нервах. Подологи – это специалисты, которые, главным образом, занимаются уходом.