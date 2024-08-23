Отравление арбузом или дыней: когда нужна экстренная госпитализация?

При отравлении арбузом или дыней нужно больше пить — гастроэнтеролог

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

При отравлении арбузом или дыней следует прежде всего пить больше воды, посоветовала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова.

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"Первая помощь при отравлении: пейте больше жидкости. Для этого подойдёт обычная негазированная вода, фруктовые компоты (не соки) или чуть подслащённая вода", — пояснила она РИА Новости.

Во избежание тяжёлых последствий обезвоживания в случае сильной рвоты или поноса необходимо восстановление водно-электролитного баланса специальными растворами. "Это может быть порошок, который разводят в воде, или капельницы. Последние делают по назначению врача в условиях стационара", — предупредила врач.

От диареи можно принять безрецептурные препараты. Надо иметь в виду, что детям они в большинстве своём противопоказаны.

"Не запускайте рвоту. Если началась рвота, которая не прекращается несколько часов, обратитесь за помощью, — призвала собеседница агентства. — Врачи скорой или в стационаре могут сделать укол, останавливающий её".

"Откажитесь от пищи на некоторое время. Также не стоит пробовать лечиться народными средствами и употреблять алкоголь. Если симптомы продолжаются дольше суток, необходимо обратиться за медицинской помощью", — заключила Сухорукова.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae). В зависимости от сорта может быть столового или кормового назначения.