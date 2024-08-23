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Названо одно, но непреодолимое противопоказание к установке виниров

К установке виниров почти нет противопоказаний, сообщила стоматолог Першина
1:29
Здоровье » Стоматология

Практически единственное противопоказание к установке виниров — отсутствие зубов, сообщила ведущая программы "Доктор И" (ТВ Центр), врач-стоматолог Ирина Першина.

К установке виниров почти нет противопоказаний, сообщила стоматолог Першина
Фото: flickr.com by Конор Лоулесс, CC BY 2.0

"Ну если у человека нет зубов, то это является противопоказанием к винирам, потому что их только на зубы можно приклеить. А так противопоказаний практически не существует", — пояснила она в разговоре с NewsInfo.Ru.

"Тут надо отталкиваться от того, показаны ли человеку виниры. Если у него есть свои зубы, он хочет улучшить эстетику, изменить цвет, есть эмали, которые не требуют препарирования под коронку, а можно обойтись винирами, потому что это такое как бы микропротезирование, то нет таких виниров, они нетоксичны, они все абсолютно нормальные, никакого негативного влияния не оказывают. Поэтому если есть показания, то надо ставить виниры", — добавила собеседница издания.

Среди до известной степени условных противопоказаний она назвала некоторые патологии прикуса и бруксизм, то есть ночное скрежетание зубами, — поскольку они поддаются коррекции.

Некоторые системные заболевания можно отнести к противопоказаниям. "Но если человек тяжело болен, например, у него какое-то онкологическое заболевание, он получает химию или лучевую терапию, навряд ли он в этот период своей жизни пойдёт ставить себе виниры", — заключила Ирина Першина.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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