Икота — простой симптом или признак серьёзной болезни

Икота может возникнуть у всех — от взрослых до младенцев и даже у плода в утробе матери. Врачи объясняют, почему она возникает и когда стоит обратиться за медицинской помощью.
Гастроэнтеролог Евгений Белоусов из клиники "Медицина" (академика Ройтберга) объясняет, что икота — это врождённый рефлекс, который срабатывает из-за судорожных сокращений диафрагмы и межреберных мышц. Эти спазмы вызываются раздражением блуждающего нерва, который регулирует многие функции организма, включая пищеварение и дыхание. Икота может возникать из-за различных факторов, таких как проглатывание больших кусков пищи, неудобная поза или стресс.
Терапевт и гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко отмечает, что икота часто вызывается раздражающими продуктами — слишком горячими или холодными блюдами, острой пищей, газированными напитками и алкоголем. Переедание и заглатывание воздуха при смехе или испуге также могут вызвать икоту, которая, как правило, проходит быстро.
Евгений Белоусов предлагает несколько простых методов для устранения кратковременной икоты.
Попробуйте разные методы, чтобы понять, какой из них наиболее эффективен для вас.
Эксперт по фитнесу Руслан Панов, предлагает физические упражнения для устранения икоты:
Поднимайте руки на вдохе и опускайте позвонок за позвонком при выдохе, наклоняясь вперед с округленной спиной.
Делайте базовое скручивание пресса, плавно прижимая ребра к тазу на выдохе и вытягиваясь на вдохе.
Если упражнения недоступны, просто поднимайте и опускайте руки с задержкой дыхания.
Если икота повторяется в течение нескольких недель или месяцев, это может указывать на серьёзные патологии, такие как опухоли, воспаления или метаболические нарушения. Врач Евгений Белоусов подчеркивает, что длительная икота требует медицинского осмотра. Причиной могут быть заболевания желудочно-кишечного тракта, лёгких, сердца или нервной системы.
Акушер-гинеколог Екатерина Федорова объясняет, что икота часто возникает у беременных из-за изменения положения органов и гормональных перестроек. Рекомендуется дробное питание, избегание жирной и острой пищи, а также питьё успокаивающего чая. Что касается икоты у плода, то она обычно ощущается в третьем триместре и не является признаком патологии, если не сопровождается аномальной активностью ребенка.
Ико́та — неспецифическое нарушение функции внешнего дыхания, которое возникает в результате серии судорожных толчкообразных сокращений диафрагмы и проявляется субъективно неприятными короткими и интенсивными дыхательными движениями. Один из возможных симптомов переохлаждения, переедания, алкогольного опьянения и других состояний.
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