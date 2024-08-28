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Грипп или ОРВИ: вот как отличить и не упустить момент

Простуда или грипп: узнайте, когда симптомы становятся критическими
3:19
Здоровье

Простудные заболевания, такие как грипп и ОРВИ (острые респираторные вирусные инфекции), часто протекают с похожими симптомами, но грипп является более опасным и требует особого внимания. Разобраться в отличиях и определить правильное лечение важно для своевременного выздоровления. Врач-терапевт Валерия Тхорикова из клиники К+31 рассказала, как распознать грипп и ОРВИ.

Простуда или грипп: узнайте, когда симптомы становятся критическими
Фото: freepik.com by DC Studio, PDM

Что представляют собой грипп и ОРВИ?


Тхорикова напомнила, что грипп и ОРВИ ежегодно лидируют среди инфекционных заболеваний, особенно в холодное время года. Согласно данным ВОЗ, в мире ежегодно фиксируется около миллиарда случаев таких заболеваний. Но для здоровых людей они не представляют серьезной опасности в легкой форме.

Однако для людей из группы риска, включая детей, пожилых и тех, у кого есть хронические заболевания, грипп может быть смертельно опасен. Ежегодно от осложнений, вызванных гриппом, умирает от 290 000 до 650 000 человек.

Грипп: особенности и симптомы


Грипп вызывается вирусами типов А, B и C. Наиболее опасным считается вирус типа A, который способен мутировать и вызывать эпидемии. Вирусы типов B и C, как правило, менее заразны и вызывают легкие формы заболевания.

Грипп легко передается воздушно-капельным путем, а также через бытовые контакты. Симптомы включают:

  • высокую температуру
  • головную боль
  • слабость
  • боль в мышцах и суставах
  • насморк
  • кашель
  • боль в горле.

ОРВИ: особенности и симптомы

ОРВИ вызывается группой вирусов, таких как риновирусы, аденовирусы и вирусы парагриппа. Симптомы включают:

  • насморк или заложенность носа
  • кашель
  • боль в горле
  • головную боль
  • лёгкую слабость
  • температуру до 38,2 °C. 

Как отличить грипп от ОРВИ?


В лёгкой форме отличить грипп от ОРВИ сложно, так как симптомы могут быть практически идентичны. Однако при гриппе, если температура поднимается выше 38 °C, появляются специфические признаки: сильные головная и мышечная боль, сонливость и спутанность сознания. Эти симптомы, в сочетании с одышкой, болью в груди и тяжёлым кашлем требуют особого внимания.

Диагностика и лечение


Для диагностики заболевания врач может провести клинический осмотр и предложить сделать экспресс-тесты, в том числе для проверки на грипп и COVID-19. Лечение гриппа включает противовирусные препараты и симптоматическую терапию. Вакцинация от гриппа остается самым надёжным методом профилактики, особенно для людей из группы риска.

Профилактика и важность своевременного лечения


Регулярная вакцинация, соблюдение гигиены, здоровое питание и достаточный сон — основные меры профилактики. Хотя полностью избежать ОРВИ и гриппа невозможно, важно своевременно диагностировать заболевание и начать лечение, чтобы предотвратить осложнения.

Уточнения

Грипп — острое респираторное вирусное заболевание, вызываемое вирусами гриппа и поражающее в первую очередь верхние дыхательные пути, а также бронхи и, в более редких случаях, — лёгкие. Выделяется среди острых респираторных вирусных инфекций у людей из-за возможного тяжёлого течения болезни.

О́страя респирато́рная ви́русная инфе́кция (ОРВИ) (англ. viral respiratory infections) — общий термин для обозначения клинически и морфологически подобных острых воспалительных заболеваний дыхательных путей и лёгких, вызываемых вирусами, тропными к мерцательному эпителию дыхательных путей. Является самой распространённой в мире группой заболеваний.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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