Скрытая угроза: чем могут быть опасны ваши любимые продукты

Ешьте с осторожностью: 5 опасных добавок, которые скрываются в повседневных продуктах

3:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух объясняет, что в современных магазинах практически невозможно найти продукты без пищевых добавок. Они присутствуют в хлебе, молоке и даже в обычной соли, где, например, добавка E536 предотвращает образование комков. Каковы основные добавки, которые мы встречаем в продуктах, и стоит ли их бояться — об этом рассказали гастроэнтеролог и юрист.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Что такое пищевые добавки?



Пищевые добавки — это вещества, которые не употребляются в чистом виде, но используются в пищевой промышленности для придания продуктам вкуса, аромата и текстуры, а также для продления срока годности.

Как отмечает Екатерина Кашух, натуральные добавки, такие как соль, уксус и специи, используются на протяжении тысячелетий. Однако с развитием химической промышленности появилось множество синтетических добавок.

Зачем нужны пищевые добавки?



Добавки делятся на несколько групп: красители, консерванты, подсластители, загустители и стабилизаторы. Некоторые из них помогают сохранить продукты свежими, другие — поддерживать нужную консистенцию и предотвращать расслаивание.

"Не стоит паниковать, увидев на этикетке код, начинающийся с буквы Е. Например, E500 — это пищевая сода, а E330 — лимонная кислота. Многие из этих веществ мы используем при приготовлении пищи дома", — поясняет Кашух.

Опасные пищевые добавки



Тем не менее, есть добавки, которые применяются только в промышленном производстве и при неправильной дозировке могут быть вредны. Одним из примеров является нитрит натрия (E250), используемый в колбасах для сохранения цвета и предотвращения развития бактерий. В допустимых дозах он безопасен, но в больших количествах может вызвать отравление.

Некоторые добавки, такие как краситель E128 и консерванты E216 и E217, запрещены в России из-за их опасности для здоровья. Эти вещества могут вызывать аллергию, гормональные сбои и даже способствовать развитию рака.

Осторожность с разрешенными добавками



Даже разрешённые добавки могут вызвать аллергические реакции, особенно у детей. Поэтому вводить новые продукты в рацион ребенка следует постепенно, отслеживая возможные негативные реакции. Кроме того, регулярное потребление продуктов с высоким содержанием добавок может негативно влиять на микрофлору кишечника.

Как защитить себя от вредных добавок?



Если есть подозрения, что в продукте содержатся запрещённые добавки, можно обратиться в аккредитованные лаборатории для проверки. В случае подтверждения можно подать жалобу в Роспотребнадзор и потребовать возврат денежных средств через суд.

Уточнения

Пищевы́е доба́вки — вещества, добавляемые в технологических целях в пищевые продукты в процессе производства, упаковки, транспортировки или хранения для придания им желаемых свойств, например, определённого аромата (ароматизаторы), цвета (красители), длительности хранения (консерванты), вкуса, консистенции и так далее.