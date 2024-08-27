Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Боксёр Усик передумал баллотироваться на пост президента Украины
Морды на все случаи жизни: что учёные узнали о кошачьей мимике
Как яблочный уксус и лимонная кислота помогают растениям
Почти 100 миллионов рублей отдали мошенникам нижегородцы за неделю
Священник Андрей Постернак допустил работу в праздник Успения Пресвятой Богородицы
Быстрый рецепт пирога из кислого молока и творога
Как неправильный выбор коробки передач может привести к штрафу до 15 тысяч рублей
Почему у России не получится собирать авто полностью из отечественных деталей
Женщина попала в больницу после того, как выпила 0,5 литра водки на спор

Скрытая угроза: чем могут быть опасны ваши любимые продукты

Ешьте с осторожностью: 5 опасных добавок, которые скрываются в повседневных продуктах
3:03
Здоровье

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух объясняет, что в современных магазинах практически невозможно найти продукты без пищевых добавок. Они присутствуют в хлебе, молоке и даже в обычной соли, где, например, добавка E536 предотвращает образование комков. Каковы основные добавки, которые мы встречаем в продуктах, и стоит ли их бояться — об этом рассказали гастроэнтеролог и юрист.

Ешьте с осторожностью: 5 опасных добавок, которые скрываются в повседневных продуктах
Фото: Freepik by freepik, PDM

Что такое пищевые добавки?


Пищевые добавки — это вещества, которые не употребляются в чистом виде, но используются в пищевой промышленности для придания продуктам вкуса, аромата и текстуры, а также для продления срока годности.

Как отмечает Екатерина Кашух, натуральные добавки, такие как соль, уксус и специи, используются на протяжении тысячелетий. Однако с развитием химической промышленности появилось множество синтетических добавок.

Зачем нужны пищевые добавки?


Добавки делятся на несколько групп: красители, консерванты, подсластители, загустители и стабилизаторы. Некоторые из них помогают сохранить продукты свежими, другие — поддерживать нужную консистенцию и предотвращать расслаивание.

"Не стоит паниковать, увидев на этикетке код, начинающийся с буквы Е. Например, E500 — это пищевая сода, а E330 — лимонная кислота. Многие из этих веществ мы используем при приготовлении пищи дома", — поясняет Кашух.

Опасные пищевые добавки


Тем не менее, есть добавки, которые применяются только в промышленном производстве и при неправильной дозировке могут быть вредны. Одним из примеров является нитрит натрия (E250), используемый в колбасах для сохранения цвета и предотвращения развития бактерий. В допустимых дозах он безопасен, но в больших количествах может вызвать отравление.

Некоторые добавки, такие как краситель E128 и консерванты E216 и E217, запрещены в России из-за их опасности для здоровья. Эти вещества могут вызывать аллергию, гормональные сбои и даже способствовать развитию рака.

Осторожность с разрешенными добавками


Даже разрешённые добавки могут вызвать аллергические реакции, особенно у детей. Поэтому вводить новые продукты в рацион ребенка следует постепенно, отслеживая возможные негативные реакции. Кроме того, регулярное потребление продуктов с высоким содержанием добавок может негативно влиять на микрофлору кишечника.

Как защитить себя от вредных добавок?


Если есть подозрения, что в продукте содержатся запрещённые добавки, можно обратиться в аккредитованные лаборатории для проверки. В случае подтверждения можно подать жалобу в Роспотребнадзор и потребовать возврат денежных средств через суд.

Уточнения

Пищевы́е доба́вки — вещества, добавляемые в технологических целях в пищевые продукты в процессе производства, упаковки, транспортировки или хранения для придания им желаемых свойств, например, определённого аромата (ароматизаторы), цвета (красители), длительности хранения (консерванты), вкуса, консистенции и так далее.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Обсудить
Популярное
О нём не рассказывают тренеры: самое эффективное упражнение для рук

Ищете эффективное упражнение для рук? Именно это поможет вам достичь потрясающих результатов без лишних усилий!

Лучшее упражнение для рук в зале
Солома как альтернатива навозу и компосту: советы для огородников
Тайна плодородной почвы: народный метод на пять лет вперёд
Смородина не радует: в чём кроется причина скручивания её листьев?
Как подготовить клубнику к зиме: лучшие подкормки августа
Бойцы 1009-го полка ВС РФ, остановившие прорыв ВСУ, вышли из окружения Дмитрий Плотников Демилитаризация ВСУ проводится, но Киев не оставляет попыток вооружаться Андрей Николаев Путин даст асимметричный ответ на вторжение в Курскую область Любовь Степушова
Овощное соте с баклажанами: вегетарианская закуска, которая становится вкуснее, когда постоит
Пирог с творогом и вишней: рассыпчатое песочное тесто, сладкие ягоды и нежная творожная начинка
Эта мощная тренировка поможет нарастить мышечную массу: выполняйте её регулярно
Эта мощная тренировка поможет нарастить мышечную массу: выполняйте её регулярно
Последние материалы
Почти 100 миллионов рублей отдали мошенникам нижегородцы за неделю
Священник Андрей Постернак допустил работу в праздник Успения Пресвятой Богородицы
Ешьте с осторожностью: 5 опасных добавок, которые скрываются в повседневных продуктах
Быстрый рецепт пирога из кислого молока и творога
Как неправильный выбор коробки передач может привести к штрафу до 15 тысяч рублей
Почему у России не получится собирать авто полностью из отечественных деталей
Политолог: "Арест Павла Дурова ставит под удар свободу слова в мире"
Женщина попала в больницу после того, как выпила 0,5 литра водки на спор
Турция объявила сроки окончания туристического сезона-2024
На Западе заявили о планах Киева предоставить США список целей для ударов по России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.