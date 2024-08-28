Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Потрясающие цветы для вашего сада: секреты выращивания пионов
Экономист посоветовал оформлять ИП для сдачи апартаментов в аренду
Простуда или грипп: узнайте, когда симптомы становятся критическими
Объём закупок алмазов из России увеличился
В ГАИ назвали семь самых опасных ошибок опытных водителей
Почему Коломна заслуживает внимания туристов?
Пара Беллуччи и Бёртона на Венецианском фестивале оказалась в центре внимания
Маска для лица с черникой: как приготовить и какие полезные свойства она имеет?
Заделка сидератов в почву осенью: ключевые преимущества и правила проведения

Вы всё делали неправильно: как на самом деле должен выглядеть детский рацион

Педиатр раскрывает секреты: как правильно готовить еду для вашего ребенка
Здоровье

Правильное питание — ключевой элемент здоровья в любом возрасте, но особенно важно оно для детей. О том, как правильно организовать рацион ребенка и на что обратить внимание при приготовлении блюд, рассказал Евгений Шаповалов, педиатр, кандидат медицинских наук и инфекционист "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге.

Педиатр раскрывает секреты: как правильно готовить еду для вашего ребенка
Фото: publicdomainpictures.net by Vera Kratochvil, PDM

Обмен веществ у дошкольников


Дошкольники обладают невероятной активностью и могут двигаться целый день без явных признаков усталости. Их обмен веществ в 2-2,5 раза быстрее, чем у взрослых. Поэтому без сбалансированного питания детский организм не сможет покрыть свои энергетические потребности.

В современном мире, однако, принципы правильного питания часто игнорируются. Основу рациона в большинстве семей составляют полуфабрикаты и еда быстрого приготовления, богатая жирами и быстрыми углеводами. Такая пища не только не обеспечивает ребенка нужными питательными веществами, но и может негативно сказаться на чувствительной пищеварительной системе.

Как правильно кормить ребёнка


Идеальный детский рацион должен включать не менее четырёх приемов пищи в день, из которых три должны содержать горячие блюда. Приемы пищи следует организовывать в одно и то же время, чтобы ритмичность питания способствовала лучшему усвоению полезных веществ. Интервалы между приёмами пищи не должны превышать 3,5 часов.

Наиболее сытным должен быть обед, обеспечивающий до 40% суточной калорийности. Завтрак и ужин должны составлять по 20-25%, а остальное — перекусы. Последний приём пищи лучше организовать за 1,5-2 часа до сна.

Разнообразие и полноценность рациона также играют важную роль. В ежедневное меню ребенка должны входить белки животного происхождения (мясо или рыба), молочные продукты, масла, овощи, хлеб и умеренное количество сахара. Разнообразное питание помогает формировать у ребенка здоровые пищевые привычки и расширять его вкусовые предпочтения.

Подходящие блюда для детей


Основу детского рациона должны составлять отварные и тушёные блюда. При этом подход к кулинарной обработке пищи меняется по мере взросления ребенка:

1-1,5 года: протёртые и пюреобразные блюда, салаты из варёных и свежих овощей в измельченном виде. В качестве перекуса допускается печенье.
1,5-2 года: разваренные каши, тушёные овощи, паровые котлеты и тефтели, суфле, салаты из мелко нарезанных овощей, тёртый сыр.
2-3 года: в рацион можно добавлять рублёное мясо и ломтики сыра.
Обжаренные блюда рекомендуется полностью исключить из рациона детей любого возраста. Начиная с полутора-двух лет, следует постепенно вводить запеканки, пудинги и омлеты.

Нужно ли давать суп?


Супы играют важную роль в детском питании, особенно на этапе знакомства со "взрослым" рационом. Они стимулируют пищеварение, улучшая аппетит и поддерживая нормальную работу желудка. Овощные супы также обеспечивают ребенка клетчаткой, минералами и органическими кислотами.

Супы-пюре — отличный выбор для детей благодаря мягкой текстуре и приятному вкусу. Для их приготовления можно использовать такие овощи как картофель, морковь, брокколи, кабачки и лук. Чтобы удалить избыток крахмала, картофель рекомендуется замачивать в воде перед приготовлением. После приготовления овощи перетираются и смешиваются с горячим молоком, при желании добавляется яичный желток.

"Правильный" мясной бульон


Мясной бульон, если он правильно приготовлен, способствует улучшению аппетита и пищеварения. Для его приготовления лучше использовать бутилированную или очищенную воду, избегая добавления специй и бульонных кубиков. Оптимальные сорта мяса для бульона — крольчатина, индейка или телятина.

Для приготовления супов для детей лучше использовать "второй" бульон. После закипания первого бульона его сливают, а затем заливают мясо новой порцией воды и продолжают варить при слабом кипении около двух часов.

Современные технологии на кухне


Приготовление пищи на плите требует времени и усилий, поэтому на помощь родителям приходят современные устройства, такие как мультиварки и пароварки-блендеры. Они делают готовку удобнее и позволяют разнообразить рацион.

Пароварка-блендер идеально подходит для приготовления на пару овощей, рыбы и мяса, сохраняя при этом все питательные вещества. Мультиварка — ещё один незаменимый помощник, позволяющий готовить супы, паровые блюда и запеканки с минимальными затратами времени и без необходимости добавления масла.

Домашняя еда или готовые продукты?


На первый взгляд, домашняя еда кажется более полезной, но это не всегда так. Эксперты рекомендуют включать в рацион детей раннего возраста промышленные каши. Эти продукты проходят строгий контроль качества и обогащены витаминами и минералами.

Аналогично, готовые фруктовые и овощные пюре также могут быть более безопасными для детского организма. Выбор между домашним и промышленным питанием зависит от удобства и предпочтений вашей семьи. Главное — соблюдать принципы здорового питания.

Уточнения

Суп-пюре пюрированный суп — густой суп на основе пюре из отваренных и протёртых мяса, рыбы и морепродуктов, грибов, овощей, круп и бобовых, соединённого с мучной пассеровкой. Супы-пюре имеют французское происхождение и прежде в кулинарных книгах назывались «французскими».

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Аракелова Светлана
Проводит лечение широкого спектра желудочно-кишечных заболеваний, таких как язвенная болезнь желудка и 12-типерстной кишки, холецистит, панкреатит, дисбактериоз кишечника, спастический колит, гастрит, эзофагит, метеоризм, запор
Обсудить
Популярное
Турецкий премиум-отель за 200 тысяч рублей не стоит этих денег, призналась туристка из РФ

Российская туристка осталась разочарованной отдыхом в элитном турецком премиум-отеле Q Premium Resort 5*.

"Тонкости туризма": туристка из РФ назвала премиум-отель в Турции "прекрасной обёрткой", далёкой от идеала
Алгоритм успешной заправки автомобиля на автозаправочной станции
Безошибочная заправка машины: пошаговая инструкция для автомобилистов
Как понять, что собака не любит своего хозяина?
Как подготовить смородину к зиме: секреты успешного урожая
ЗРПК "Панцирь-СМД-Э" обеспечит надежную защиту России от новых угроз Дмитрий Плотников Астрологи назвали 12 самых токсичных пар зодиака Ирина Гусакова Украина установит на Хмельницкой АЭС реакторы, купленные США у Болгарии Любовь Степушова
Последствия частого окрашивания волос: как химические компоненты вредят вашим локонам и какие меры помогут минимизировать ущерб?
Секреты безопасной мойки двигателя: от генератора до проводки
В Курской области надо сохранить людей, военный аспект имеет тактическое значение
В Курской области надо сохранить людей, военный аспект имеет тактическое значение
Последние материалы
Почему Коломна заслуживает внимания туристов?
Пара Беллуччи и Бёртона на Венецианском фестивале оказалась в центре внимания
Маска для лица с черникой: как приготовить и какие полезные свойства она имеет?
Заделка сидератов в почву осенью: ключевые преимущества и правила проведения
Идеальные книги для чтения под шум прибоя
Безопасное вождение в осенний дождь: что нужно помнить
Представители Белоруссии заключили сделки на 500 млн рублей на форуме в Татарстане
Предпенсионерам посоветовали разузнать о льготах на коммунальные услуги
Простая, но эффективная тренировка стоя для скульптурирования пресса
Запечённые лисички с сыром: вкусная горячая закуска с минимумом ингредиентов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.