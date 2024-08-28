Вы всё делали неправильно: как на самом деле должен выглядеть детский рацион

Педиатр раскрывает секреты: как правильно готовить еду для вашего ребенка

Правильное питание — ключевой элемент здоровья в любом возрасте, но особенно важно оно для детей. О том, как правильно организовать рацион ребенка и на что обратить внимание при приготовлении блюд, рассказал Евгений Шаповалов, педиатр, кандидат медицинских наук и инфекционист "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге.

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Обмен веществ у дошкольников



Дошкольники обладают невероятной активностью и могут двигаться целый день без явных признаков усталости. Их обмен веществ в 2-2,5 раза быстрее, чем у взрослых. Поэтому без сбалансированного питания детский организм не сможет покрыть свои энергетические потребности.

В современном мире, однако, принципы правильного питания часто игнорируются. Основу рациона в большинстве семей составляют полуфабрикаты и еда быстрого приготовления, богатая жирами и быстрыми углеводами. Такая пища не только не обеспечивает ребенка нужными питательными веществами, но и может негативно сказаться на чувствительной пищеварительной системе.

Как правильно кормить ребёнка



Идеальный детский рацион должен включать не менее четырёх приемов пищи в день, из которых три должны содержать горячие блюда. Приемы пищи следует организовывать в одно и то же время, чтобы ритмичность питания способствовала лучшему усвоению полезных веществ. Интервалы между приёмами пищи не должны превышать 3,5 часов.

Наиболее сытным должен быть обед, обеспечивающий до 40% суточной калорийности. Завтрак и ужин должны составлять по 20-25%, а остальное — перекусы. Последний приём пищи лучше организовать за 1,5-2 часа до сна.

Разнообразие и полноценность рациона также играют важную роль. В ежедневное меню ребенка должны входить белки животного происхождения (мясо или рыба), молочные продукты, масла, овощи, хлеб и умеренное количество сахара. Разнообразное питание помогает формировать у ребенка здоровые пищевые привычки и расширять его вкусовые предпочтения.

Подходящие блюда для детей



Основу детского рациона должны составлять отварные и тушёные блюда. При этом подход к кулинарной обработке пищи меняется по мере взросления ребенка:

1-1,5 года: протёртые и пюреобразные блюда, салаты из варёных и свежих овощей в измельченном виде. В качестве перекуса допускается печенье.

1,5-2 года: разваренные каши, тушёные овощи, паровые котлеты и тефтели, суфле, салаты из мелко нарезанных овощей, тёртый сыр.

2-3 года: в рацион можно добавлять рублёное мясо и ломтики сыра.

Обжаренные блюда рекомендуется полностью исключить из рациона детей любого возраста. Начиная с полутора-двух лет, следует постепенно вводить запеканки, пудинги и омлеты.

Нужно ли давать суп?



Супы играют важную роль в детском питании, особенно на этапе знакомства со "взрослым" рационом. Они стимулируют пищеварение, улучшая аппетит и поддерживая нормальную работу желудка. Овощные супы также обеспечивают ребенка клетчаткой, минералами и органическими кислотами.

Супы-пюре — отличный выбор для детей благодаря мягкой текстуре и приятному вкусу. Для их приготовления можно использовать такие овощи как картофель, морковь, брокколи, кабачки и лук. Чтобы удалить избыток крахмала, картофель рекомендуется замачивать в воде перед приготовлением. После приготовления овощи перетираются и смешиваются с горячим молоком, при желании добавляется яичный желток.

"Правильный" мясной бульон



Мясной бульон, если он правильно приготовлен, способствует улучшению аппетита и пищеварения. Для его приготовления лучше использовать бутилированную или очищенную воду, избегая добавления специй и бульонных кубиков. Оптимальные сорта мяса для бульона — крольчатина, индейка или телятина.

Для приготовления супов для детей лучше использовать "второй" бульон. После закипания первого бульона его сливают, а затем заливают мясо новой порцией воды и продолжают варить при слабом кипении около двух часов.

Современные технологии на кухне



Приготовление пищи на плите требует времени и усилий, поэтому на помощь родителям приходят современные устройства, такие как мультиварки и пароварки-блендеры. Они делают готовку удобнее и позволяют разнообразить рацион.

Пароварка-блендер идеально подходит для приготовления на пару овощей, рыбы и мяса, сохраняя при этом все питательные вещества. Мультиварка — ещё один незаменимый помощник, позволяющий готовить супы, паровые блюда и запеканки с минимальными затратами времени и без необходимости добавления масла.

Домашняя еда или готовые продукты?



На первый взгляд, домашняя еда кажется более полезной, но это не всегда так. Эксперты рекомендуют включать в рацион детей раннего возраста промышленные каши. Эти продукты проходят строгий контроль качества и обогащены витаминами и минералами.

Аналогично, готовые фруктовые и овощные пюре также могут быть более безопасными для детского организма. Выбор между домашним и промышленным питанием зависит от удобства и предпочтений вашей семьи. Главное — соблюдать принципы здорового питания.

Уточнения

Суп-пюре пюрированный суп — густой суп на основе пюре из отваренных и протёртых мяса, рыбы и морепродуктов, грибов, овощей, круп и бобовых, соединённого с мучной пассеровкой. Супы-пюре имеют французское происхождение и прежде в кулинарных книгах назывались «французскими».