Если хотите похудеть быстро: этот метод питания может творить чудеса

Почему все говорят об интервальном голодании: узнайте секрет похудения без строгих диет

3:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Интервальное голодание — это не традиционная диета, а система питания, направленная на снижение веса и улучшение здоровья. Её суть заключается в ограничении потребления пищи на определенные промежутки времени или полном отказе от еды в течение нескольких часов. Каковы основные схемы интервального голодания, с чего лучше начать, и кому такой метод подходит, а кому противопоказан — в нашем материале.

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Что такое интервальное голодание и насколько оно эффективно?



Интервальное голодание — это режим, при котором периоды приема пищи чередуются с периодами воздержания от еды. Этот подход стал особенно популярным в последние годы благодаря своим возможным преимуществам для снижения веса и поддержания здоровья. Один из ключевых аспектов такого питания заключается в том, что нельзя без ограничений есть в периоды, когда еда разрешена. Для достижения результатов важно соблюдать баланс в питании и контролировать калорийность рациона.

По словам врача-эндокринолога Натальи Петровой, интервальное голодание может действительно помочь сбросить лишний вес, если соблюдаются принципы сбалансированного питания, регулярных тренировок и полноценного сна. Однако резкие ограничения и последующее переедание могут не только не привести к похудению, но и навредить организму.

Схемы интервального голодания



Существует несколько популярных схем интервального голодания, которые можно адаптировать под свои потребности.

16/8: пожалуй, самая распространённая схема, предполагающая 16 часов голодания и 8 часов на приём пищи. Подходит для большинства людей и легко вписывается в повседневный распорядок.



5:2: включает пять дней обычного питания и два дня с ограничением калорий до 500-600 ккал.



Голодание 24 часа: полный отказ от пищи на сутки раз в неделю. Этот метод позволяет организму переключиться на использование внутренних ресурсов энергии.



Альтернативное дневное голодание: чередование дней с обычным питанием и дней с ограничением калорий.



Спонтанное пропускание приемов пищи: пропуск одного-двух приёмов пищи, когда нет аппетита или времени на еду.



Раннее ограничение времени приема пищи: все приёмы пищи происходят в первой половине дня, после чего следует длительный период голодания.



Принципы интервального голодания



Постепенное привыкание: начните с мягких схем и постепенно увеличивайте время голодания.



Контроль калорий: важно следить за калорийностью пищи в периоды приёма еды и избегать переедания.



Адаптация под ритм жизни: подбирайте время голодания в соответствии с вашими биоритмами и графиком.



Сбалансированное питание: питайтесь разнообразно и включайте в рацион необходимые макро- и микронутриенты.



Кому не рекомендуется интервальное голодание?



Несмотря на популярность этого метода, он подходит не всем. Врач семейной медицины Иван Тарасенко подчеркивает, что интервальное голодание противопоказано:

Людям с диабетом I типа, заболеваниями сердца или желудочно-кишечными проблемами.

Беременным и кормящим женщинам, а также детям и подросткам, которым необходимо полноценное питание.

Людям с дефицитом массы тела или склонностью к расстройствам пищевого поведения.

Спортсменам и людям с высокой физической активностью, которым нужно больше энергии и питательных веществ.

Перед началом интервального голодания обязательно проконсультируйтесь с врачом, чтобы определить, подходит ли вам этот метод.

Уточнения

Периоди́ческое голода́ние (также известно как интервальное голодание; англ. Intermittent fasting) — медицинская практика, заключающаяся в планировании периодов отказа от приёма пищи, сменяющихся периодами без ограничений приёма, с целью достижения положительных физиологических эффектов, основанная, прежде всего, на процессе аутофагии.