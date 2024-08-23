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Кардиолог рассказала, к каким проблемам может привести самостоятельный приём оральных контрацептивов

Кардиолог: приём оральных контрацептивов приводит к образованию тромбов
2:25
Здоровье

Кардиолог Валерия Гаранина из Тюменского кардиоцентра поделилась историей пациентки, которая продолжительное время принимала комбинированные оральные контрацептивы (КОК) и внезапно столкнулась с одышкой.

Кардиолог: приём оральных контрацептивов приводит к образованию тромбов
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Врач рассказала, что симптомы временно исчезали, но при последующих обращениях к врачам значительных изменений не выявлялось. Однако, когда она попала в больницу с выраженной одышкой даже в состоянии покоя, ей был поставлен диагноз — тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА). Предыдущие эпизоды одышки были вызваны микротромбами в мелких артериях легких, что не выявлялось в обследованиях. К счастью, пациентку удалось спасти, но такие случаи далеко не единичны и не всегда заканчиваются благополучно.

Проблема в том, что эстрогены, входящие в состав КОК, повышают уровень факторов свертывания крови и снижают выработку естественных антикоагулянтов, что, при наличии других факторов сердечно-сосудистого риска, увеличивает вероятность тромбозов, инсульта и инфаркта миокарда, пишет tmn. aif.ru.

Валерия Гаранина подчёркивает, что перед назначением гормональных контрацептивов необходимо провести скрининг на противопоказания. Этот скрининг включает:

  1. Оценку сердечно-сосудистого риска: например, при артериальном давлении ≥140/90 мм рт. ст. гормональные контрацептивы противопоказаны.
  2. Оценку неврологического статуса: уточнение наличия и частоты головных болей.
  3. Анализ на свертываемость крови.
  4. Оценку истории заболеваний: такие как сахарный диабет, перенесённые инсульты, инфаркты, тромбоз глубоких вен нижних конечностей.

Кардиолог подчеркивает, что женщины старше 35 лет, которые курят и принимают КОК, подвергаются высокому риску инфаркта миокарда.

Для избежания негативных последствий приема КОК врачи напоминают, что назначать их самим себе нельзя. Только врач может оценить все возможные риски и подобрать подходящий препарат.

Таким образом, грамотное медицинское сопровождение и предварительное обследование являются ключевыми в обеспечении безопасности и эффективности приема комбинированных оральных контрацептивов.

Уточнения

Комбинированные оральные контрацептивы (КОК) — группа гормональных контрацептивов для предупреждения нежелательной беременности, содержащая два вида гормонов — эстрогены и прогестины. Это наиболее часто используемое средство контрацепции в развитых индустриальных странах. При корректном приёме это один из наиболее надёжных методов предохранения от нежелательной беременности — более надёжный, чем использование презерватива. Индекс Перля составляет 0,3—0,9. Однако КОК не защищают от заболеваний, передающихся половым путём. Международное агентство по изучению рака относит КОК к канцерогенам (с противоположным действием относительно некоторых видов рака).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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