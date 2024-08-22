Доктор Мясников раскрыл, почему некоторые БАДы способны убить

Доктор Мясников: некоторые БАДы причиняют вред организму

0:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые БАДы могут серьёзно навредить организму, заявил заслуженный врач России Александр Мясников в беседе с Общественной Службой Новостей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эксперт пояснил, что в некоторых добавках содержатся запрещённые вещества, такие как эфедра. Мясников рассказал, что однажды назначил БАД пациенту, который позже пожаловался на странные ощущения. Оказалось, что в добавке были опасные компоненты.

Врач также отметил, что есть препараты с полезными свойствами, но все БАДы должны проходить тщательное тестирование и контроль.