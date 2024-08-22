В Свердловской области растёт число заражённых новым штаммом COVID-19

Врачи рассказали об особенностях штамма "Флирт" и его симптомах

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новый вариант COVID-19, известный как FLIRT, быстро распространяется в России. По информации оперштаба по борьбе с коронавирусом, за последнюю неделю число заболевших этим штаммом превысило 13 тысяч человек. Основные очаги распространения традиционно сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге. В числе городов с наибольшим количеством инфицированных также Екатеринбург, где 245 человек обратились за медицинской помощью. Недельный прирост составил 31,4 процента, и всё больше заболевших требуют стационарного лечения, сообщает "Царьград".

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Основной причиной увеличения числа случаев вирусной инфекции является одна из разновидностей омикрона, штамм FLIRT. Роспотребнадзор предупреждал о возможном появлении FLIRT ещё в мае, указывая, что новый штамм не представляет большей опасности по сравнению с другими мутациями омикрона. В то же время, некоторые эксперты убеждены, что вакцина "Спутник-V" эффективно защитит от FLIRT, в то время как другие считают необходимым разработку новой вакцины.

Параллельно с этим наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Первый пик ожидается в сентябре, когда дети возвращаются в школы и детские сады, а взрослые заканчивают отпуска.

Уточнения

Коронавирусы (лат. Coronaviridae) — семейство РНК-содержащих вирусов, включающее на май 2020 года 45 видов, объединённых в два подсемейства. Поражают млекопитающих (включая человека), птиц и земноводных.

Штамм (от нем. Stamm, букв. «ствол; род») — чистая культура бактерий, грибов, и иных микроорганизмов, а также вирусов и прионов, выделенная из определённого источника и идентифицированная по тестам современной классификации.