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Как пережить мощную магнитную бурю без последствий для здоровья

Что есть и как двигаться при магнитной буре
1:11
Здоровье

Магнитная буря — причина серьёзного ухудшения самочувствия у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, мигренями и гипертонией. Врачи предупреждают, что такие колебания могут спровоцировать обострения, поэтому важно подготовиться к их влиянию.

Что есть и как двигаться при магнитной буре
Фото: YT NASA Goddard

Рекомендации включают снижение физической активности: лёгкие прогулки предпочтительнее интенсивных тренировок. Питание тоже играет важную роль — стоит избегать жирной пищи и включить в рацион продукты, богатые магнием. Это помогает стабилизировать нервную систему и снизить уровень стресса.

Также врачи советуют следить за режимом сна и включить дыхательные практики и медитации для уменьшения тревожности. Особое внимание стоит уделить людям с хроническими заболеваниями: им важно обсудить с врачом корректировку лекарств и поддерживать водный баланс.

Для путешественников рекомендуется заблаговременно учитывать прогнозы, избегать длительного пребывания за рулем и пить больше воды во время перелетов. Эти меры помогут минимизировать влияние магнитной бури и сохранить здоровье.

Уточнения

Геомагни́тная бу́ря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток. Наряду с суббурями, геомагнитные бури являются одним из видов геомагнитной активности. Они вызываются поступлением в окрестности Земли возмущённых потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой Земли. Геомагнитные бури являются проявлением усиления кольцевого тока Земли, постоянно существующего в области радиационных поясов Земли. Это явление является одним из важнейших элементов солнечно-земной физики и её практической части, обычно обозначаемой термином «космическая погода». == Литература == Davies, K. Ionospheric Radio. — London, UK: Peter Peregrinus, 1990. — С. 331—345. — (IEE Electromagnetic Waves Series). — ISBN 978-0-86341-186-1. Gauthreaux, S., Jr. Ch. 5 // Animal Migration: Orientation and Navigation (англ.). — New York: Academic Press, 1980. — ISBN 978-0-12-277750-9.

Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — «природа» и лат. cultura — «возделываю, обрабатываю землю», сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека. == Литература == Шарафутдинова, Р. Д. Оздоровительная физическая культура как фактор укрепления и сохранения здоровья // Вестник Челябинского государственного университета. Образование и здравоохранение : журн. — 2014. — № 2. — С. 117–120. — ББК 75.0. — УДК 796/799. Физическая культура : учебн. пособ. для студ. средних, профессиональных учебных заведений / Н. В. Решетников, Ю. И Кислицин. — 4-е изд., стер. — М. : Академия, 2005. — 152 с. Физическая культура : учебно-методические рекомендации для студентов не физкультурных специальностей, обучающихся на заочном отделении / Метод. рекоменд. сост-ны на основе комплексной программы по физ-кой культуре доцентами каф. физического воспитания КГУ им. К.Э. Циолковского В. В. Щеголевым и В. Н. Белевским. — КГУ, 2019. — 31 с.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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