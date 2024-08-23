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Почему сода не спасёт вас от изжоги, а навредит

Гастроэнтеролог объяснила, почему сода может усугубить изжогу
0:55
Здоровье

Гастроэнтеролог Наталья Панина предостерегает от использования соды с водой в борьбе с изжогой, объясняя, что этот популярный народный метод может лишь временно облегчить симптомы, но в долгосрочной перспективе усугубить проблему.

Гастроэнтеролог объяснила, почему сода может усугубить изжогу
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Z, CC BY-SA 3.0

Врач поясняет, что при взаимодействии соды с соляной кислотой желудка образуется углекислый газ, что стимулирует дополнительную выработку кислоты, приводя к её забросу в пищевод и повреждению слизистой. Таким образом, сода может ухудшить состояние и вызвать осложнения.

Наталья рекомендует при регулярных приступах изжоги обращаться к специалисту, чтобы избежать серьёзных последствий. Гастроэнтеролог также отмечает, что частые летние шашлыки могут способствовать учащению приступов изжоги, так как блюда, приготовленные на мангале и гриле, нарушают работу ЖКТ.

Уточнения

Карбона́т на́трия углеки́слый на́трий, арх. кальцинированная сода Na2CO3 — средняя соль натрия и угольной кислоты. Бесцветные кристаллы или белый порошок, гигроскопична, хорошо растворима в воде. Растворы имеют сильнощелочную реакцию. Образует три основных кристаллогидрата — декагидрат Na2CO3·10H2O, гептагидрат Na2CO3·7H2O и моногидрат Na2CO3·H2O. == Литература == Химическая энциклопедия : [рус.] : в 5 т. / под ред. И. Л. Кнунянца. — М. : Большая Российская энциклопедия, 1992. — Т. 3. — 639 с. — ISBN 5-85270-039-8. Рукк Н. С. Натрия карбонат // Химическая энциклопедия : в 5 т. / Гл. ред. И. Л. Кнунянц. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1992. — Т. 3: Меди — Полимерные. — С. 182. — 639 с. — 48 000 экз. — ISBN 5-85270-039-8.

Изжо́га — ощущение дискомфорта или жжения за грудиной, распространяющегося к верху от эпигастральной (подложечной) области, иногда отдающего в область шеи. Гастроэзофагеальный (желудочно-пищеводный) рефлюкс — врачебное название. Не путать с жжением в эпигастрии, что может быть симптомом гастрита. == Литература == Изжога // Краткая энциклопедия домашнего хозяйства / под ред. А. И. Ревина. — М.: Советская энциклопедия, 1960. — Т. 1. — С. 219. — 770 с. Том 2 О—Я

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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