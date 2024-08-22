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Названы диагнозы и лекарства, при которых категорически противопоказаны грибы

Эндокринолог Тананакина назвала СПИД противопоказанием к употреблению грибов
1:19
Здоровье » Здоровье и профилактика

Грибы противопоказаны в случае ослабленного иммунитета, предупредила врач-эндокринолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталия Тананакина.

Эндокринолог Тананакина назвала СПИД противопоказанием к употреблению грибов
Фото: Pexels by StockSnap, PDM

"Некоторые грибы могут взаимодействовать с определёнными лекарственными средствами, поэтому людям, которые принимают определённые препараты, в том числе противоопухолевые или иммунодепрессанты, может быть противопоказано употребление грибов", — пояснила она в беседе с РИАМО.

"Также людям с ослабленной иммунной системой, тем, кто проходит химиотерапию, страдающим ВИЧ/СПИДом или другими заболеваниями, связанными с иммунодефицитом, употребление грибов может быть противопоказано из-за риска инфекций или нежелательных реакций", — добавила врач.

Лесных даров лучше избегать беременным и кормящим матерям, людям с индивидуальной непереносимостью или аллергией на грибы.

"Некоторые грибы содержат вещества, которые могут оказывать негативное воздействие на печень или почки, поэтому людям с заболеваниями этих органов также рекомендуется быть осторожными при употреблении грибов", — предостерегла собеседница издания.

Детям лесные грибы разрешены с 10-летнего возраста, магазинные — раньше, но с осторожностью.

Уточнения

Многие грибы являются полезными и питательными, иногда их называют «лесным» или «растительным мясом»

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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