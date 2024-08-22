Учёные обнаружили ещё одну опасность вейпов

Эндокринолог Павлова: вейпы подталкивают к употреблению марихуаны

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Вейперы гораздо чаще начинают употреблять марихуану и другие наркотики, нежели некурящие люди, сообщила эндокринолог Зухра Павлова в четверг.

Фото: Pexels by Renz Macorol, PDM

Она изучила исследование учёных из Мичиганского университета, опубликованное в ScienceDirect. По подсчётам его авторов:

у подростков от 12 до 17 лет, куривших и употреблявших табак другими способами, риск подсесть на траву повышен в восемь раз, на другие наркотики — втрое;

те из них, кто только вейпил, в 22 раза чаще начинали курить обычные сигареты, в семь раз — марихуану, в три раза возрастал риск других наркозависимостей;

у молодёжи от 18 до 25 лет курение вейпов или табака другими способами повышает риск растаманства в девять раз, употребления других запрещённых веществ — в три раза;

те, кто только вейпил, в 11 раз больше рискуют стать курильщиками обычных сигарет, в шесть раз — увлечься марихуаной, вдвое — другими наркотиками.

Среди полностью некурящих участников исследования на запрещёнку мало кто решался.

"Говорите с детьми о вреде курения, в том числе вейпинга, и сами подавайте правильный пример", — заключила Павлова.