Учёные обнаружили ещё одну опасность вейпов
Эндокринолог Павлова: вейпы подталкивают к употреблению марихуаны
1:18
Вейперы гораздо чаще начинают употреблять марихуану и другие наркотики, нежели некурящие люди, сообщила эндокринолог Зухра Павлова в четверг.
Фото: Pexels by Renz Macorol, PDM
Она изучила исследование учёных из Мичиганского университета, опубликованное в ScienceDirect. По подсчётам его авторов:
- у подростков от 12 до 17 лет, куривших и употреблявших табак другими способами, риск подсесть на траву повышен в восемь раз, на другие наркотики — втрое;
- те из них, кто только вейпил, в 22 раза чаще начинали курить обычные сигареты, в семь раз — марихуану, в три раза возрастал риск других наркозависимостей;
- у молодёжи от 18 до 25 лет курение вейпов или табака другими способами повышает риск растаманства в девять раз, употребления других запрещённых веществ — в три раза;
- те, кто только вейпил, в 11 раз больше рискуют стать курильщиками обычных сигарет, в шесть раз — увлечься марихуаной, вдвое — другими наркотиками.
Среди полностью некурящих участников исследования на запрещёнку мало кто решался.
"Говорите с детьми о вреде курения, в том числе вейпинга, и сами подавайте правильный пример", — заключила Павлова.
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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии