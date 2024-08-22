Врач дал 14 советов тем, кому нужно нормально пережить день после бессонной ночи

Сомнолог дал советы тем, кто не спал всю ночь и кому нужно быть продуктивным в течение дня

1:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В современном мире, где ритм жизни становится всё быстрее, многие сталкиваются с проблемой недостатка сна. Бессонница может привести к снижению работоспособности, ухудшению здоровья и общему дискомфорту. Однако существуют способы, которые помогут преодолеть эту проблему и вернуть бодрость и энергию.

Фото: commons.wikimedia.org by D. Sharon Pruitt, owner of Pink Sherbet Photography, CC BY 2.0

Чтобы продуктивно провести день после бессонной ночи, следуйте этим советам от врача-сомнолога Романа Бузунова, которыми он поделился в беседе с сайтом aif.ru:

Обеспечьте максимальное освещение: выйдите на улицу или балкон на 10–15 минут или включите яркий свет в помещении. Откройте окна и проветрите комнату, свежий воздух поможет проснуться. Проветривайте помещение или рабочий кабинет в течение дня, чтобы избежать сонливости. Придерживайтесь привычного распорядка дня: умойтесь, сделайте зарядку, позавтракайте и т. д. Если пьёте кофе по утрам, выпейте свою обычную порцию, не повышайте дозу. Пейте больше воды, обезвоживание усиливает сонливость. Ешьте лёгкую пищу, жирная и углеводная еда усиливает желание поспать. Если чувствуете, что засыпаете, выполните несколько приседаний, прыжков или махов руками. Умойтесь холодной водой, чтобы взбодриться. Если возможно, перенесите важные дела на другой день. Выполняйте механическую работу, не требующую волевой и интеллектуальной активности. Займитесь творческой деятельностью, она поможет забыть о сне. Откажитесь от вождения автомобиля, если чувствуете усталость. Если есть возможность, поспите днём в обеденный перерыв, даже короткий сон даст прилив бодрости.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам. Циклическое чередование сна и бодрствования необходимо для функционирования всех высших животных. В сон впадают все животные, имеющие нервную систему (причём даже те, у кого нейроны не централизованы), а сноподобное состояние, периодически возникающее раз в сутки или чаще, есть и у животных, не имеющих нейронов. Помимо этого, словом «сон» называют последовательность образов (формируемых в течение фазы т. н. «быстрого сна»), которые человек может помнить, — сновидение.

Сомноло́гия (от лат. somnus — сон и греч. λόγος — учение) — раздел медицины и нейробиологии, посвящённый исследованиям сна, расстройств сна, их лечению и влиянию на здоровье человека. Основным методом диагностики является полисомнография.