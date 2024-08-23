Диетолог рассказала, чем можно запивать таблетки, а чем — категорически нельзя

Диетолог категорически не рекомендует запивать таблетки соком цитрусовых

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Запивать таблетки необязательно только водой, но существует ряд напитков, которые категорически не подходят для этой цели.

Фото: flickr.com by Pink Sherbet Photography, CC BY 2.0

Большинство лекарств лучше запивать водой, так как это облегчает их проглатывание и способствует растворению. Врачи рекомендуют использовать чистую негазированную воду комнатной температуры. Однако чай, кофе и газированные напитки для этой цели не подходят.

В случае отсутствия других вариантов и при отсутствии специальных указаний можно воспользоваться исключениями. Диетолог Марина Макиша настоятельно предупреждает, что ни в коем случае не следует запивать таблетки соком цитрусовых, особенно грейпфрутовым. Об этом специалист рассказала в разговоре с изданием "Мослента".

Она объясняет, что в печени человека находятся ферменты цитохромы, которые блокируются веществами, содержащимися в цитрусах, включая грейпфруты. В результате этого лекарства хуже расщепляются, что приводит к повышению концентрации активных веществ в организме и увеличивает риск передозировки и побочных эффектов.

Макиша рекомендует не только избегать запивания таблеток грейпфрутовым соком, но и вообще исключить его из рациона на 4 часа после приема любых препаратов.

Уточнения

Таблетка (лат. Tabulettae) — твёрдая дозированная лекарственная форма, получаемая прессованием порошков и гранул, содержащих одно или более лекарственных веществ с добавлением или без вспомогательных веществ или получаемая формованием специальных масс.

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H2O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью. Вода является продуктом горения (окисления) водорода при реакции с кислородом, но также может выступать конечным результатом и иных химических реакций, таких как горение углеводородов и других органических соединений. При нормальных условиях вода представляет собой прозрачную жидкость, не имеющую цвета (при малой толщине слоя), запаха и вкуса. При переходе в твёрдое агрегатное состояние вода преобразуется в лёд (кристаллы льда могут образовывать снег или иней), а в газообразное — в водяной пар. Вода также может существовать в виде жидких кристаллов (на гидрофильных поверхностях). Она совершенно не токсична и безопасна для здоровья человека по причине стабильности вещества и негорючести воды (невосприимчивость к горению, наподобие углекислого газа).