Диетолог рассказал, как питаться с пользой для здоровья, не тратя на продукты много денег

Диетолог порекомендовал полезный рацион питания, который подходит под скромный бюджет

2:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ Алексей Березников рассказал, как правильно составить полезный рацион, не потратив много денег на продукты.

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По его мнению, основу здорового питания должны составлять мясо, рыба, яйца, молочные продукты, фрукты, овощи, крупы. Эксперт отметил, что самые дорогие продукты в этом списке — мясо и рыба. Однако необязательно покупать только вырезку или дорогие сорта мяса, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми веществами.

Для приготовления бульонов, супов и холодца можно использовать кости, так как они содержат коллаген, полезный для суставов и восстановления после травм. Бульоны, сваренные на костях с красным костным мозгом, богаты различными микроэлементами и железом, отметил диетолог в разговоре с РИА Новости.

Полезными горячими блюдами из мяса второго сорта являются котлеты. Соединительные ткани этого продукта положительно влияют на состояние суставов. В России относительно недорогим мясом считается курица. Некоторые куриные субпродукты, например, сердечки и желудочки, по питательным свойствам эквивалентны мясной вырезке первого сорта.

При нехватке мяса в рационе можно добавить бобовые: супы и каши из гороха, блюда из фасоли. Они сытные и просты в приготовлении, помогают восполнить дефицит белка.

Эксперт также советует включать в рацион любую рыбу, независимо от её стоимости.

"Рыба в рационе может быть практически любая, независимо от ее стоимости. Минтай, карась, мойва, скумбрия вполне доступны по цене, а по питательным свойствам эти виды рыб ничуть не уступают семге, горбуше и другим дорогостоящим видам рыб", — заявил Березников.

Для оптимизации затрат на питание можно заменить покупной хлеб домашним, который готовится из муки, воды, соли и закваски. Такой хлеб не содержит вредных добавок.

Уточнения

Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний. С хорошим общим состоянием здоровья и со сниженным риском хронических заболеваний ассоциируется диета, богатая фруктами, овощами, цельным зерном, бобовыми, орехами и рыбой, с низким уровнем потребления насыщенных жиров, трансжиров и сахара и ограниченным потреблением соли. Здоровая диета предполагает низкий уровень потребления продуктов из очищенных зёрен, обработанного мяса (например, колбасных изделий) и подслащенных продуктов. Рекомендации по здоровому питанию между странами по отдельным продуктам могут отличаться, вероятно, исходя из национальных культур и традиций питания.

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи. Диеты различных культур могут иметь существенные различия и включать или исключать конкретные продукты питания. В популярной культуре, в частности, в популярных книгах, диетой чаще всего называют методы снижения избыточной массы тела. Как правило, такие «диеты» не имеют научного обоснования и придуманы людьми, далёкими от диетологии.