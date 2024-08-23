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Достаточно вы пьёте воды или нет: учёные подсказали простой способ это выяснить

Как определить, что вы выпиваете достаточное количество воды?
1:08
Здоровье

Жажда и регулярное утоление не являются показателями достаточного потребления воды, как сообщает BBC Science Focus. Более того, с возрастом ощущение жажды притупляется.

Как определить, что вы выпиваете достаточное количество воды?
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Однако существует способ самостоятельно определить, получает ли организм достаточное количество жидкости. Эксперты советуют обратить внимание на частоту посещения туалета. Если походы в туалет происходят от четырёх до шести раз в день, то потребление воды считается достаточным, если больше — имеется переизбыток жидкости, если меньше — недостаток.

Хотя этот метод нельзя назвать точным на сто процентов, он позволяет приблизительно оценить необходимое количество воды.

Исследования показывают, что нет единой нормы потребления воды для всех. Это связано с различиями в телосложении, уровне активности и режиме питания.

Например, британские медики рекомендуют употреблять минимум восемь стаканов чистой воды в день. Однако следует учесть, что употребление кофе снижает уровень жидкости в организме.

Уточнения

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H2O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью. Вода является продуктом горения (окисления) водорода при реакции с кислородом, но также может выступать конечным результатом и иных химических реакций, таких как горение углеводородов и других органических соединений. При нормальных условиях вода представляет собой прозрачную жидкость, не имеющую цвета (при малой толщине слоя), запаха и вкуса. При переходе в твёрдое агрегатное состояние вода преобразуется в лёд (кристаллы льда могут образовывать снег или иней), а в газообразное — в водяной пар. Вода также может существовать в виде жидких кристаллов (на гидрофильных поверхностях). Она совершенно не токсична и безопасна для здоровья человека по причине стабильности вещества и негорючести воды (невосприимчивость к горению, наподобие углекислого газа).

Обезвоживание организма (лат. exsiccosis, дегидратация, гипогидратация, гипогидрия, эксикоз) — патологическое состояние организма, вызванное уменьшением количества воды в нём ниже физиологической нормы, сопровождающееся нарушениями метаболизма. Причиной обезвоживания могут быть различные заболевания, в том числе связанные с значительными потерями воды (потоотделение, рвота, диурез, диарея) либо недостаточное поступление воды в организм; работа в условиях нагревающего микроклимата. Также может возникать при острой недостаточности питания. Обезвоживание по причине желудочно-кишечных и других нарушений (особенно диарея) — наиболее распространенная медицинская проблема, встречающаяся у детей младше 5 лет. Симптомы обезвоживания: сильная жажда, низкое количество мочи, тёмно-жёлтый цвет мочи, переутомление, слабость. При тяжелой форме обезвоживания: помрачение сознания, слабый пульс, снижение артериального давления, цианоз. Потеря 20—25 % воды является смертельной, болезненные расстройства наступают при потере 1% от общего количества воды в организме. == Литература == Обезвоживание организма / Г. А. Дроздова // Никко — Отолиты. — М. : Советская энциклопедия, 1974. — (Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров ; 1969—1978, т. 18). Жмуркин В. П., Вельтищев Ю. Е. (пед.). Обезвоживание организма // Краткая Медицинская Энциклопедия / Гл. ред. Б. В. Петровский. — издание второе. — М.: Советская Энциклопедия, 1989. — Т. 2: Криз гипертонический — Риккетсии. — С. 264. — 608 с. — ISBN 5-85270-056-8. Обезвоживание организма — Малая медицинская энциклопедия. — М.: Медицинская энциклопедия. 1991—96 гг.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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