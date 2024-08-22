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Выяснилось, кому на самом деле полезно растительное молоко

Врач Анна Гончарова посоветовала делать растительное молоко самостоятельно
3:38
Здоровье » Здоровье и профилактика

Возможно, вы удивитесь, но 22 августа отмечается Всемирный день растительного молока. К празднику Pravda.Ru узнала о пользе и вреде этого напитка.

Врач Анна Гончарова посоветовала делать растительное молоко самостоятельно
Фото: Flickr by Kjokkenutstyr, CC BY-SA 4.0

Изначально растительное молоко предназначено для тех, кто не может пить обычное, объясняет диетолог, эндокринолог, доктор медицинских наук Анна Гончарова, врач высшей категории из Медицинского центра династии Гончаровых.

"Растительное молоко изобретено для тех людей, кто не переносит молочный сахар — лактозу и молочный белок — казеин. Поэтому для той небольшой группы лиц, популяция которых обладает такой особенностью, растительное молоко является спасением", — говорит специалист.

Для остальных польза или вред псевдомолока весьма относительны. "В продаже есть молокоподобные напитки двух видов. Первый — продукт, приготовленный из тех или иных растений или зёрен, например, содержит экстракт миндаля или сои, или экстракт банана, воду, сахара, консерванты. И такой продукт является достаточно диетическим и может быть рекомендован для употребления как в рамках здорового питания, так и для удовольствия, — советует Гончарова. — С другой стороны, на прилавках большое количество продуктов, которое содержит огромное количество разнообразных ингредиентов, идентичных натуральным — ароматизаторов, красителей, эмульгаторов, в которых натурального достаточно мало. Такие напитки по калоражу идентичны молоку животного происхождения. И было бы обманом говорить о том, что от растительного молока или растительных напитков можно похудеть".

"Поэтому какой продукт выбрать остается за покупателем, — подчёркивает она. — Прошу внимательно читать ингредиентный состав, и если вы выбираете растительное молоко, которое немолоко, то пусть оно будет создано из измельченных орехов, семян, семечек, которые заливаются водой, экстрагируются, в дальнейшем консервируются и поступают на рынок".

Важнее всего изучение состава аллергикам — для них употребление заменителей молока может повлечь неприятные последствия. "Каждый из них содержит свой принципиальный растительный белок. Поэтому лица, у которых есть аллергия на сою, конечно, ни в коем случае не должны принимать напитки с соевым белком. Те, у кого есть поливалентная аллергия на орехи, к сожалению, не должны пить миндальное молоко. Для них остается банановое. Поэтому учитываем индивидуальную аллергию и пищевую непереносимость", — призывает собеседница издания.

А лучше всего приготовить немолоко самостоятельно. "Возьмём 100 грамм зёрен миндаля, мелко измельчим их и зальём водой. Они простоят 6-8 часов, процедим их — вот это называется настоящее миндальное молоко. Точно так же поступают с соей и другими орехами. Молоко можно добыть из любого ореха, будь то кокос, будь то миндаль и другие виды орехов и семечек. Это водный экстракт орехов, семян, семечек. По калоражу оно всё одно и то же. Достаточно повернуть упаковку немолока и прочитать, сколько килокалорий на 100 грамм продукта. Так что выбор за вами. Я за то, чтобы, если есть время, измельчить орехи, залить водой, на утро процедить и приятного аппетита", — заключила Анна Гончарова.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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