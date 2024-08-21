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Врач объяснила, как с возрастом меняется репродуктивная система женщины

Врач рассказала об изменении репродуктивной системы женщины с возрастом
1:08
Здоровье

Врач-репродуктолог сети "Клиника Фомина" Антонина Козлова объяснила, как возраст отражается на способности женщины забеременеть и родить здорового ребёнка.

Врач рассказала об изменении репродуктивной системы женщины с возрастом
Фото: flickr.com by Thomas Pompernigg, CC BY-SA 2.0

Специалист рассказала, что возрасте 25 лет считается пиком расцвета женской репродуктивной системы.

Медик отметила, что к 35-ти годам наблюдается снижение женской фертильности, так как число яйцеклеток уменьшается, и они "стареют".

Ранее сообщалось о успешной процедуре пересадка матки. Подобные операции назвали новым словом в репродуктивной медицине.

"То есть повышается риск генетических нарушений в яйцеклетках", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".

Козлова предупредила, что после 35 лет увеличивается риск выкидыша и появление на свет малыша с хромосомной патологией.

Репродуктолог отметила, что после 45 лет риск акушерских осложнений существенно возрастает.

Специалист посоветовала женщинам обезопасить себя и создать банк собственных яйцеклеток.

Уточнения

Же́нская репродуктивная систе́ма человека — одна из систем органов организма женщины, образующая наряду с мужской репродуктивную систему человека, ответственную за продолжение рода, и состоящая из женских внутренних и наружных половых органов. Эта система определяет многие физиологические процессы в течение жизни женщины. Прямо или косвенно они связаны с репродуктивной функцией — способностью и возможностью к репродукции — продолжению рода. Органы данной системы представлены грудным (молочные железы) и тазовым отделами. Входящие в эту систему органы с точки зрения их расположения на наружной поверхности тела или под ней, в брюшной или тазовой полостях тела, делят на две группы — внутренние и наружные половые органы.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Третинник Людмила
Специализируется на лечении сложных форм бесплодия
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