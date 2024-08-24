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Обнаружены нейроны, которые ответственны за "память о предметах"

Nature: обнаружены нейроны, отвечающие за обучение и запоминание предметов
1:24
Здоровье

Учёные Калифорнийского университета в Ирвайне выявили нейроны, отвечающие за "память о предметах", что расширяет наше понимание механизмов хранения и извлечения мозгом деталей прошлых событий. Это открытие также может стать новым направлением в терапии болезни Альцгеймера.

Nature: обнаружены нейроны, отвечающие за обучение и запоминание предметов
Фото: Standard tissue culture and immunofluorescence by GerryShaw, CC BY-SA 3.0

Публикация в журнале Nature описывает, как определённые клетки мозга категоризируют и запоминают новую информацию, особенно когда она связана с поощрением или наказанием. Исследователи изучали мозг мышей и обнаружили специализированные нейроны в глубинных слоях латеральной энторинальной коры, которые играют ключевую роль в обучении и запоминании объектов.

Некоторые нейроны активировались при аромате банана, ассоциированного с подслащённой водой, другие — при запахе хвои, связанного с горькой водой. Эти нейроны способствовали созданию ментальной карты, разделённой на позитивные и негативные категории.

Исследование показало, что латеральная энторинальная кора и медиальная префронтальная кора взаимосвязаны, совместно работая над кодированием памяти о предметах. Это открытие может привести к разработке новых методов лечения нарушений памяти, таких как болезнь Альцгеймера, путем стимуляции нейронов, отвечающих за память о предметах.

Уточнения

Нейро́н или нервная клетка (от др.-греч. νεῦρον «волокно; нерв») — узкоспециализированная клетка. Нейрон — электрически возбудимая клетка, которая предназначена для приёма извне, обработки, хранения, передачи и вывода вовне информации с помощью электрических и химических сигналов.

Боле́знь Альцгеймера (сенильная деменция альцгеймеровского типа) — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915).

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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