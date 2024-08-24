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Невролог назвал факторы риска возникновения инсульта

Врач Мартынов: ожирение может спровоцировать инсульт
1:04
Здоровье

Некоторые опасные состояния повышают риск возникновения инсульта, сообщил невролог Владимир Мартынов. В интервью для РИА Новости он перечислил факторы риска.

Врач Мартынов: ожирение может спровоцировать инсульт
Фото: Freepik by Ads, CC0

Мартынов отметил, что ежегодное медицинское обследование помогает выявить факторы риска, такие как гипертония (повышенное артериальное давление). При этом заболевании необходимо систематически контролировать давление и при показаниях принимать препараты для его снижения.

К факторам, повышающим вероятность инсульта, невролог также отнес лишний вес и ожирение, а также атеросклеротические бляшки, образующиеся из-за высокого уровня холестерина в крови. Мартынов рекомендовал людям из группы риска регулярно проверять уровень холестерина и сахара в крови, а также уменьшить потребление соли. При необходимости, добавил специалист, следует принимать статины, антикоагулянты или препараты против диабета, но исключительно по рекомендации лечащего врача.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.

А́теросклеро́з (от греч. αθήρα — «кашица» + σκλήρωσις — «затвердевание») — хроническое заболевание артерий эластического и мышечно-эластического типа, возникающее вследствие нарушения липидного и белкового обмена и сопровождающееся отложением холестерина и некоторых фракций липопротеинов в просвете сосудов.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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