Невролог назвал факторы риска возникновения инсульта

Некоторые опасные состояния повышают риск возникновения инсульта, сообщил невролог Владимир Мартынов. В интервью для РИА Новости он перечислил факторы риска.
Мартынов отметил, что ежегодное медицинское обследование помогает выявить факторы риска, такие как гипертония (повышенное артериальное давление). При этом заболевании необходимо систематически контролировать давление и при показаниях принимать препараты для его снижения.
К факторам, повышающим вероятность инсульта, невролог также отнес лишний вес и ожирение, а также атеросклеротические бляшки, образующиеся из-за высокого уровня холестерина в крови. Мартынов рекомендовал людям из группы риска регулярно проверять уровень холестерина и сахара в крови, а также уменьшить потребление соли. При необходимости, добавил специалист, следует принимать статины, антикоагулянты или препараты против диабета, но исключительно по рекомендации лечащего врача.
Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.
А́теросклеро́з (от греч. αθήρα — «кашица» + σκλήρωσις — «затвердевание») — хроническое заболевание артерий эластического и мышечно-эластического типа, возникающее вследствие нарушения липидного и белкового обмена и сопровождающееся отложением холестерина и некоторых фракций липопротеинов в просвете сосудов.
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