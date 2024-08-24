Врач рассказал, чем опасен бесконтрольный приём антибиотиков

Врач Карабиненко: лечение антибиотиками должно проходить под контролем специалиста

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Медицинские специалисты по всему миру выражают озабоченность по поводу устойчивости микробов к антибиотикам. Неправильное использование этих лекарственных средств способствовало развитию резистентности, сообщает "Парламентская газета", ссылаясь на профессора, доктора медицинских наук, терапевта РНИМУ имени Н. И. Пирогова Александра Карабиненко.

Фото: flickr.com by Рассел Бернис, CC BY 2.0

Специалист подчеркнул, что антимикробная терапия должна проводиться строго под медицинским наблюдением. Важно доводить курс лечения до конца, а не прекращать его спустя пару дней после начала.

Карабиненко также добавил, что в случае отсутствия эффекта от антимикробного лечения, врач не вправе самостоятельно переназначать антибиотики. Необходимо организовать консилиум, в который войдут лечащий врач и клинический фармаколог.

Уточнения

Антибио́тики (от др.-греч. ἀντί «против» + βίος «жизнь») — природные и синтетические антимикробные вещества, широко применяющиеся для лечения инфекций.

Резисте́нтность (от лат. resistentia — сопротивление, противодействие) — сопротивляемость (устойчивость, невосприимчивость) организма к воздействию различных факторов — инфекций, ядов, загрязнений, паразитов и т. п.