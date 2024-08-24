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Врач рассказал, чем опасен бесконтрольный приём антибиотиков

Врач Карабиненко: лечение антибиотиками должно проходить под контролем специалиста
0:53
Здоровье

Медицинские специалисты по всему миру выражают озабоченность по поводу устойчивости микробов к антибиотикам. Неправильное использование этих лекарственных средств способствовало развитию резистентности, сообщает "Парламентская газета", ссылаясь на профессора, доктора медицинских наук, терапевта РНИМУ имени Н. И. Пирогова Александра Карабиненко.

Врач Карабиненко: лечение антибиотиками должно проходить под контролем специалиста
Фото: flickr.com by Рассел Бернис, CC BY 2.0

Специалист подчеркнул, что антимикробная терапия должна проводиться строго под медицинским наблюдением. Важно доводить курс лечения до конца, а не прекращать его спустя пару дней после начала.

Карабиненко также добавил, что в случае отсутствия эффекта от антимикробного лечения, врач не вправе самостоятельно переназначать антибиотики. Необходимо организовать консилиум, в который войдут лечащий врач и клинический фармаколог.

Уточнения

Антибио́тики (от др.-греч. ἀντί «против» + βίος «жизнь») — природные и синтетические антимикробные вещества, широко применяющиеся для лечения инфекций.

Резисте́нтность (от лат. resistentia — сопротивление, противодействие) — сопротивляемость (устойчивость, невосприимчивость) организма к воздействию различных факторов — инфекций, ядов, загрязнений, паразитов и т. п.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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