Врач рассказал, чем опасен бесконтрольный приём антибиотиков

Медицинские специалисты по всему миру выражают озабоченность по поводу устойчивости микробов к антибиотикам. Неправильное использование этих лекарственных средств способствовало развитию резистентности, сообщает "Парламентская газета", ссылаясь на профессора, доктора медицинских наук, терапевта РНИМУ имени Н. И. Пирогова Александра Карабиненко.
Специалист подчеркнул, что антимикробная терапия должна проводиться строго под медицинским наблюдением. Важно доводить курс лечения до конца, а не прекращать его спустя пару дней после начала.
Карабиненко также добавил, что в случае отсутствия эффекта от антимикробного лечения, врач не вправе самостоятельно переназначать антибиотики. Необходимо организовать консилиум, в который войдут лечащий врач и клинический фармаколог.
Антибио́тики (от др.-греч. ἀντί «против» + βίος «жизнь») — природные и синтетические антимикробные вещества, широко применяющиеся для лечения инфекций.
Резисте́нтность (от лат. resistentia — сопротивление, противодействие) — сопротивляемость (устойчивость, невосприимчивость) организма к воздействию различных факторов — инфекций, ядов, загрязнений, паразитов и т. п.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о появлении РФ нового объекта для производства самых опасных истребителей Су-57.